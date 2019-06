Ríchard Carapaz estaba juagado en sudor, pero feliz por haber logrado el título del Giro de Italia, de ser el primer ecuatoriano en lograrlo y el segundo latinoamericano en conseguirlo, tras el colombiano Nairo Quintana en el 2014.

“Es lo más grande de mi carrera. Es un momento único, que no se puede explicar en estos momentos”, dijo el ciclista del Movistar, de 26 años.



“La crono fue la más dura de mi vida. La hice a tope y hasta que no superé el último adoquín no me tranquilicé”, precisó.