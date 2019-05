‘Podía terminar la etapa, pero no la carrera’: Dumoulin

Tom Dumoulin ya no hace parte del lote del Giro de Italia, el problema de la rodilla izquierda, tras la caída del martes pasado, lo obligó a poner pie en tierra y bajarse de la competencia.

“Estaba bien hasta que me paré en los pedales y tuve una gran sensación de dolor en mi rodilla. También intenté obtener un poder superior mientras estaba sentado, pero eso tampoco fue posible”, señaló.

No sé qué tan grave es la lesión en mi rodilla

Y agregó: “Podía girar la pierna, ambas piernas, así que podría hacer una etapa de recuperación, en eso no había problema, pero no una carrera”.



“No quería estar en casa en dos días con la rodilla menos hinchada y darme cuenta de que podría haber montado. Entonces me sentiría triste de no haberlo intentado”, precisó el líder del equipo Sunweb.



“Voy a ver. Hicimos radiografías y no está rota la rodilla. Probablemente es solo un gran golpe y está muy inflamada”, agregó.



