‘La organización tomó una buena decisión’: López

Miguel Ángel López (Astana) conservó el cuarto lugar de la general, tras la quinta etapa del Giro de Italia, que se disputó este miércoles bajo lluvia, piso mojado y frío, con triunfo para Pascal Ackermann.

“Estamos bastante bien. No tenemos problemas. Al final hemos llegado bien. La organización tomó una buena decisión o hubiera sido un final pero que el del martes”, precisó el ciclista colombiano, en referencia a que los comisarios tomaron el tiempo del grupo en el primer paso por la meta y no luego del circuito.



“Hay caídas, pero la gente está motivada. Nadie quiere ir atrás por eso de las caídas. La camiseta del mejor joven es bonito llevarla, pero este año es diferente. La cogí al comienzo, es algo chévere y espero portarla más días”, dijo.



Y agregó: “Este jueves será otro día, no he estudiado la jornada. Y las de fin de semana, pues todos los días hay que estar pendientes. Miren, el martes no había montaña y pasó de todo”,



