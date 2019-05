¿Por qué no gana Fernando Gaviria?

Fernando Gaviria terminó de cuarto en la segunda etapa del Giro de Italia ganada por Pascal Ackermann, pero queda un sinsabor en el colombiano, que solo ha podido ganar en tres ocasiones en esta temporada.

Gaviria se metió en el embalaje, pero no le alcanzó para igualar a sus rivales en los metros finales y fue superado. No tiene las mismas victorias de los años anteriores, algo que esperaban en su nueva escuadra, UAE Emirates.



En el 2019 solo ha ganado dos etapas en la Vuelta San Juan de Argentina y una en el UAE Tour, pero de ahí en adelante se ha ido en blanco.



Se enfermó en el Tour Colombia y se retiró. Luego le pasó lo mismo en la París-Roubaix, en la clásica más importante no tomó la partida y se enfiló a las carreras de mitad de año.



Vino a Colombia al Internacional de Pista, ganó el ómnium y fue segundo en la americana y se enfiló hacia el Giro.



¿Preocupa lo que pasa? Sí, pero hay que ver que cambió de equipo, que salió del Quick-Step al UAE Emirates. Salió de una escuadra experta en ganar etapas y clásicas y llegó a una que se arma todavía, que está cruda y que necesita ganar. Eso implica que no va a ganar como lo venía haciendo.



Gaviria es de los mejores embaladores del mundo y que no gane en este Giro, por ahora, pues no preocupa: siempre ha estado metido en los embalajes, no ha llegado lejos.



Claro, ha sido superado, pero cuando el ciclista está cerca o le ‘pega en el palo’, pues tiene las opciones de ganar.



