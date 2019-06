Este es el momento justo en el que Colombia perdió el Giro de Italia

El ciclismo colombiano terminó una participación más en el Giro de Italia, en la que se ganaron dos etapas, una con Fernando Gaviria (Vinci y Orbetello) y otra con Esteban Chaves (Treviso y San Martino di Castrozza), y el título de mejor joven con Miguel Ángel López, resultados que dejan un sinsabor porque se pudo conseguir algo más.

Sin duda, Colombia perdió la opción de hacer mucho más en este Giro con la caída de Egan Bernal, dos semanas antes del arranque de la competencia, en la que se fracturó la clavícula izquierda y que lo sacó de competir en la carrera.



Ese día, las aspiraciones de pelear el título del Giro se esfumaron y quedaron en manos de López, quien iba con el objetivo de superar el tercer lugar del 2018, pero eso no sucedió.



Supermán López llegó a Italia afinado, bien preparado, y la primera semana fue casi perfecta, aunque el final de la misma no fue el mejor.



En la crono de 34,8 km, el boyacense tuvo un pinchazo, cambió de bicicleta y no hizo un buen día, perdió 3 min 14 s con Primoz Roglic, el ganador del día, tiempo importante de cara a la general.



A esas alturas de la competencia ya estaba con 6 minutos 19 segundos por debajo de los favoritos, sinónimo de que se podía luchar por el podio, pero no por el título.



Cuando llegó la esperada montaña, otra falla mecánica le impidió estar con los mejores, volvió a perder terreno en la jornada del 24 de mayo y en la general quedó más lejos: a 7 min 48 s. Veía de lejos el podio.



Y en la esperada tercera semana funcionó para López. En tres etapas con duros ascensos subió del décimo al sexto puesto en la general, recuperó la camiseta de mejor joven y pensó en entrar al top cinco, pero no pudo.



El sábado pasado, un aficionado lo tumbó cuando López iba en el grupo líder y se subía el último premio de montaña. Kilómetros antes había probado piernas con un arranconazo y se llevó al líder, Ríchard Carapaz y a Mikel Landa, sin embargo en la bajada fueron capturados, pero tenía todo para intentar la victoria parcial.



A 6 km del final del día ocurrió el incidente, López reaccionó mal, le pegó al aficionado, reanudó la marcha, pero la opción de entrar al top cinco fue un sueño, no una realidad.



Ese día, el colombiano la sacó barata. Los jueces no lo sancionaron, se pasaron por encima el artículo 8. 2. 2. del reglamento, en el que advierte que ante cualquier conducta antideportiva, incluso con un espectador, el ciclista puede ser multado, recibir sanción en los puntos de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y hasta ser eliminado o descalificado, en un hecho reprochable.



Al final, y con la crono individual de 17 km en Verona ganada por Chad Haga, López perdió el sexto lugar de la general con Rafal Majka, quedó en la séptima casilla, lejos de cumplir su meta de estar en el podio. Él mismo reconoció su descontento.



“Al final no nos han salido bien las cosas. Nos vamos tranquilos porque dimos batalla y la preparación fue buena. Otros motivos fueron los que no dejaron haber estado mejor”, dijo.



Colombia termina un Giro con un sabor amargo, pensando en que pudo ser mejor, pero la historia del ciclismo nacional en la prueba del 2019 comenzó mal, desde la fractura de Egan Bernal.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel