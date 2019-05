Las 5 claves que dejó la primera etapa de montaña en el Giro

El ciclista Cesare Benedetti se impuso en la etapa 12 del Giro de Italia, disputada este jueves entre Cuneo y Pinerolo, de 158 km, en la que la clasificación general dio un vuelto y ahora es comandada por Jan Polanc, mientras que el colombiano Miguel Ángel López recuperó terreno.

1. El descuento de Miguel Ángel López. El ciclista colombiano probó fuerzas. Aunque el puerto de primera categoría estaba lejos de la meta, a 33 km, lo intentó dos veces, lo cazaron, pero cuando salió Mikel Landa se fue con él y logró descontar 28 segundos a los demás favoritos.



2. Recortó camino. Ahora, en la general, el líder del Astana quedó a 4 minutos un segundo se Primoz Roglizc, el gran candidato al título, a 2 min 17 s de Vincenzo Nibali y solo tiene a 15 s a Simon Yates.



3. ¿Y del liderato? La general cambió, tras la jornada de este jueves. López, de 25 años, quedó a 8 minutos 8 segundos del Jan Polanc, que reemplazo en el primer lugar de la general a su compañero en el UAE Emirates, Valerio Conti.



4. Polanc no cuenta. Polanc, el nuevo líder, no es favorito y hay que hacer cuentas con Roglic, Nibali y Yates. Para López es claro que su ataque suicida le salió, pues descontó tiempo de cara a lo que viene. El ganador del día fue Roglic.



5. No era el día indicado. Tal vez por el trazado de la etapa no era el día señalado para el ataque, pues vienen muy duras jornadas como la de este viernes, con final en premio de montaña de primera categoría. Sin embargo, López demuestra que está bien de fuerzas y que quiere descontar tiempo.



