Primer DT de Egan Bernal en Europa da las claves de su éxito

“Quiero agradecer a Italia, crecí allí y me siento un poco italiano”, fueron las palabras de Egan Bernal en el podio del Tour de Francia, en el que se proclamó como el gran campeón y en el que sorprendió con su discurso que dio en cuatro idiomas (inglés, español, italiano y francés).

Y es que el ‘Messi del ciclismo’, como fue reseñado por el prestigioso medio italiano La Gazzetta dello Sport, dio sus primeros grandes pedalazos en la ruta en el equipo de ese país Androni, luego de que el entrenador Gianni Savio decidiera ficharlo al ver un diamante en bruto.



Savio, en entrevista con EL TIEMPO, habló sobre las grandes condiciones del colombiano, su forma de ser y todo lo que está por ganar Egan Bernal en los próximos años.

Además, comentó sobre las cualidades que tiene como persona y por qué desde temprana edad es un líder que siempre quiere más y más.



¿Qué vio en Egan que decidió ficharlo en el Androni?

Primero que todo, él tenía valores físicos extraordinarios, valores que se determinaron en un test que se hizo en la sede de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y estos valores eran realmente sorprendentes. Además de esto, él estuvo corriendo como juvenil en el ciclomontañismo y la historia enseña que las personas que practicaron esta disciplina lo hicieron bien en la ruta.



¿De qué valores habla?

Tenía y tiene una capacidad de transporte de oxígeno en la sangre absolutamente arriba del normal. En ese tiempo cuando hizo esas mediciones tenía ese dato superior al que tenía Chris Froome. Contaba con una excelente recuperación y oxigenación de su cuerpo.



¿A qué Egan se encontró?

Vi a una persona que antes de contestar a una pregunta pensaba, y eso es muy importante, porque él no decía algo sin saberlo. Tenía bien sus conocimientos y era una persona con una muy buena educación y una persona que, sobre todo, quería llegar a un alto nivel. Me acuerdo que hace dos años me dijo que estaba bien en el equipo, pero que quería estar en el más grande equipo del mundo y yo le dije que escogiera, que estuviera tranquilo. Es un ciclista que sabe lo que quiere y hace todo para lograrlo. Es una gran persona, inteligente, al mismo tiempo es una persona sensible y tiene carisma.

Egan Bernal se presenta en la etapa 21 del Tour de France el 28 de julio del 2019. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes



¿Se decidió a ficharlo y qué pasó?

Todas sus características hicieron que lo fichara en el 2015 y al año siguiente lo lancé como profesional. La primera carrera que hizo fue el Tour del Mediterráneo, en Francia, y en esta competencia un joven de 19 años, que nunca había participado en una carrera de ruta con profesionales y pocas con los juveniles llegó en el Top-10 (cuarto entre los Sub-23). Ese día dije que este joven iba a llegar a ser un grande en el ciclismo profesional.



A su edad es un ciclista muy maduro…

Él tiene una madurez como de un ciclista experimentado, yo lo he dicho. Hace dos años en unas carreras lo puse como líder del equipo y él tomó esa responsabilidad muy bien. Era un líder del equipo con 20 años y eso que tenía ciclistas profesionales que estaban arriba de los 30 años, pero él tiene ese carisma, que es muy importante. Él tiene talento físico e inteligencia. Tiene la capacidad de tratar bien a los compañeros para que los compañeros siempre puedan sostenerlo.



Y ese talento que tenía era cuestión de tiempo para que se le fuera…

Con nosotros pasó dos años muy buenos. Llamó la atención de aquellos cazatalentos y del ciclismo como tal, que le gusta mirar a los nuevos proyectos. Luego se fue al Sky, que ahora es el equipo Ineos. Antes del Tour de Francia me preguntaron en qué posición iba a quedar Egan y dije que para mí este año iba a estar dentro del podio, no sabía en qué cajón dentro del podio, pero ahí, y mire, es el campeón.



¿Es un corredor fuera de serie?

Así como dije hace 3 años que Egan iba a ser un gran corredor a nivel mundial, hoy en día digo que para mí empieza la era de Egan Bernal, unos años en los cuales podrá repetir el triunfo en el Tour de Francia sin ningún problema. Es fácil así como en el pasado Eddy Merckx y Miguel Induráin no se cansaron de ganar, eso mismo vivirá Egan.

Gianni Savio junto a Egan Bernal. Foto: Archivo particular



Fue muy inteligente en el Tour…

Hizo una actuación extraordinaria, no solamente por lo que hizo en carrera o la fuerza física que demostró en carrera, sino que demostró inteligencia táctica. Fuera de carrera él supo manejar la situación en todo momento. Le querían meter la presión del liderato del equipo y él siempre estuvo centrado. Además, en el día que él decide atacar al grupo de favoritos en la etapa 18 subiendo a Valloire y Geraint Thomas comete el error de cerrar la brecha y una parte de los periodistas hizo un poco de polémica, Egan terminó bajando todo tipo de problemas con sus sensatas palabras y apoyando la estrategia de su equipo.



¿La infraestructura y poderío en qué lo ayuda?

Claro que su equipo lo ayudó. Si un ciclista quiere ganar un Tour, lo puede hacer si tiene una gran escuadra, porque el ciclista que tiene un equipo medio nunca puede ganar el Tour. En el Tour se necesita tener compañeros muy fuertes, capaces de reaccionar en cualquier momento de la carrera, capaces de ayudar al líder, y eso es el equipo Ineos.



Froome y Thomas han tomado muy bien la llegada de Egan, ¿no?

Los dos son campeones, son ciclistas inteligentes y que ven que hay un joven talentoso, su cultura no permite desperdiciar el impresionante talento de este joven.



FELIPE VILLAMIZAR

​Redactor de EL TIEMPO

@FelipeVilla4