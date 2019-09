Soler y Gómez abren el Mundial de ciclismo para Colombia

El seleccionado nacional Manzana Postobón abrirá, este lunes, su participación en el Campeonato Mundial de ruta con la presencia de los juveniles Daniela Soler y Germán Darío Gómez en la contrarreloj individual para la categoría junior.

Soler, de 17 años y actual campeona nacional y subcampeona panamericana de la especialidad, debutará en campeonatos del mundo después de cumplir un rápido y fructífero ascenso en su carrera ciclística.



La ciclista nacida en Ramiriquí, Boyacá, ha logrado cautivar con sus notables condiciones en apenas un año de práctica. Esta temporada, su proceso dio un salto de calidad al consagrarse campeona nacional en El Carmen de Viboral (Antioquia) y subir al podio del Panamericano en Guadalajara (México) en su primera salida con una selección nacional.



“Muy contenta porque sé que estoy con los mejores y no todas las ciclistas tienen la oportunidad de estar aquí. Yo tenía esto planeado pero más a largo plazo, pero veo que los consejos de mis tíos y mi familia han servido”, dice Daniela, sobrina de Mauricio Soler, ciclista que marcó una época en el ciclismo nacional.



“Por ejemplo, Omar Soler (tío y entrenador personal) me dice que nunca hay que darse por vencido ante las dificultades. Y una de las cosas más bonitas son los consejos de mi tío Mauricio, quien pese a las dificultades que tuvo no pudo cumplir algunos de sus sueños, pero sigue siendo grande. Me dice que siempre hay que ser humilde y no creerse más que los demás”, afirmó la boyacense perteneciente al programa Boyacá Raza de Campeones.



En la categoría masculina, Germán Darío Gómez será la cuota nacional entre los mejores del mundo. El portento nacido en Betulia, Santander, pero representante del departamento de Boyacá, ha labrado un camino exitoso y meritorio para estar en la escala más alta de naciones.



Esta temporada se adjudicó el título nacional y continental, además de ser el gran referente y ganador de las clásicas juveniles del calendario nacional, entre ellas la Clásica Esteban Chaves y la Clásica de Soacha.



“Tengo una mentalidad muy buena y ganadora para dar lo mejor de mí, me preparé muy bien para llegar a este momento”, asegura el santandereano de 18 años, bicampeón nacional 2018 – 2019.



“Los nervios acá hay que tenerlos bien controlados, no hay que entrar en presión para competir, pero sí con la mentalidad de dar lo mejor. He tenido una temporada en la que me he cogido mucha confianza, es el campeonato del mundo, sé que hay mucho nivel pero para eso nos preparamos”, afirmó el ciclista del equipo Boyacá Raza de Campeones.



La competencia se abrirá con las damas, a partir de las 10:10 am (4:10 am hora de Colombia). El primer hombre partirá a la 1:10 pm (7:30 am de Colombia).



Con información de la oficina de prensa