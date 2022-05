En una vibrante jornada, que definía el título de la edición número 55 de la Vuelta de la Juventud MinDeporte 2022, el corredor santandereano Germán Darío Gómez se coronó campeón de la carrera más importante del calendario nacional para la categoría Sub-23.

Aunque al inicio de la jornada, el corredor del equipo Colombia Tierra de Atletas partió con más de un minuto de diferencia, no estaba confiado, pues sabía que por la calidad de los rivales que tenía la carrera no estaba definida y tendría que defender la preciada camiseta amarilla de líder.



Desde los primeros kilómetros, los jóvenes corredores se mostraron inquietos, buscando conformar una fuga, se presentaron varios intentos, pero ninguno consiguió mucha diferencia y eran absorbidos por el grupo principal.



El líder marchó tranquilo en el lote, respaldado por los compañeros de equipo, que siempre estuvieron atentos a cualquier situación que pudiera poner en riesgo a quien tenía en su poder quedarse con el título que ostentaba en ese momento Jesús David Peña, quien fue el campeón el año pasado vistiendo los colores también del equipo que dirige Luis Alfonso Cely.



Con las emociones de los premios intermedios se movió la carrera, pues estos definían a los campeones de las demás clasificaciones, por eso los equipos interesados en subir al podio final estuvieron en la jugada para sumar puntos y sellar su objetivo.



El rival más cercano de Germán Darío era Juan Tito Rendón, quien apoyado en su equipo Orgullo Paisa controlaron el grupo principal, recibiendo los constantes ataques de Jeisson Casallas, quien fue el encargado de atacar para desgastar a los rivales, especialmente al antioqueño, y así su compañero pudiera marchar tranquilo, sin peligros de perder en el último día la camiseta de líder.



Adelante, en los últimos kilómetros, se presentó una fuga con Juan Pablo Sossa (Indeportes Boyacá Avanza), Jhon Jairo Alonso (Nativos) y Marlon Patiño (Avinal), quienes fueron neutralizados por el grupo a falta de 5 kilómetros.



Luego, salió Segundo Pira (EPM-Scott) faltando 4 kilómetros para la raya de sentencia, mostrándose fuerte, pero tras él salieron Marlon Diagama (Indeportes Boyacá Avanza) y Edison Callejas (Team Fundecom), quien tomó la punta y logró cruzar la meta en primer lugar, quedándose con el triunfo de la última fracción.



El líder Germán Gómez llegó a la meta en la séptima posición con sus perseguidores más cercanos, por lo que no tuvo problemas con la diferencia que sostenía en la clasificación general y logró mantener en su poder la camiseta amarilla, coronándose como el nuevo campeón de esta carrera.

#VJuventud2022 🚵🏻‍♂️🇨🇴 “Queremos seguir haciendo las cosas bien para poder seguir brindándole más alegrías como estas a nuestro equipo y a todos los patrocinadores que siguen creyendo firmemente en este lindo proyecto”, Germán Darío Gómez, campeón de la Vuelta de la Juventud. 🏆🥇 pic.twitter.com/SJQZEJnhpk — ColombiaTierraDeAtletas - GW Shimano (@TierraDeAtletas) May 9, 2022



CAMPEONES VUELTA DE LA JUVENTUD MINDEPORTES 2022



– Campeón general Ministerio del Deporte: Germán Darío Gómez (Colombia Tierra de Atletas)



– Subcampeón: Juan Tito Rendón (Orgullo Paisa)



– Tercer puesto: Frank Flórez (Colombia Tierra de Atletas)



– Campeón de la Montaña Andina: Roosbleth Rojas (Sistecrédito)



– Campeón Sprint Especial Gobernación de Nariño: Anuar Castillo (Ampro)



– Campeón por Puntos Mac Pollo: Germán Darío Gómez (Colombia Tierra de Atletas)



– Campeón por Equipos: Colombia Tierra de Atletas



