La familia Chaves Torres está sumida en una profunda tristeza, luego de la muerte de Germán, el padre, y Germán Enrique, el hijo mayor, quienes perdieron la vida en un accidente de tránsito el domingo, mientras realizaban sus entrenamientos ciclísticos.

Ambos salieron a entrenar muy temprano y a eso de la una de la tarde un camión los embistió. Germán Enrique Chaves perdió la vida de forma inmediata y su padre alcanzó a ser llevado a la Clínica de la Universidad de la Sabana en la que falleció a eso de las 4:30 de la tarde.

'Estaba feliz'

Germán Enrique fue ciclista del equipo Coldeportes Zenú, luego pasó al EPM bajo la dirección técnico de Raúl Mesa y este año firmó con Sistecrédito, del DT, Gabriel Jaime Vélez.



Hace unas semanas se coronó campeón de la Clásica de Fusagasugá y estaba muy entusiasmado para competir en la Vuelta a Colombia del 16 al 25 de junio próximos.



EL TIEMPO habló con su hermano, Jhonatan Chaves, quien también es ciclista, pues pertenece al equipo EPM, quien contó detalles de lo que pasó.



“Generalmente nosotros entrenábamos los tres, pero ese domingo no lo hicimos, porque yo estaba de descanso y no salí”, contó.



Germán y su hijo salieron a eso de las 8 de la mañana desde Chocontá, Cundinamarca, para el entrenamiento dominical y regresaban a su casa hacia la una de la tarde, cuando sucedió el accidente.



“Estaba muy entusiasmado por correr la Vuelta a Colombia, pues ese título en Fusagasugá como que le dio alas”, contó Jhonatan, con voz entre cortada.

Su carrera



El ciclista de 28 años fue tercero en la clasificación de los jóvenes en la Vuelta a Colombia del 2014; tercero en la clasificación de los jóvenes en el Tour de San Luis en Argentina, en 2015; subcampeón en la categoría Sub-23 de la contrarreloj en los Nacionales de Ruta del 2017.



Ese mismo año ganó la primera etapa de la Vuelta de la Juventud que finalizó en Riosucio. Además, en 2018 fue segundo en la clasificación de los jóvenes en la Vuelta a Aragón y tercero en la montaña de la Vuelta Ciclística Comunidad de Madrid, mientras que en Colombia logró el título de la Vuelta a Boyacá.



“Estamos muy tristes por lo que ha pasado. Yo vivo en Bogotá y por eso ese domingo me quedé en casa, estaba de descanso, pero mi hermana me llamó y me contó la noticia que me tiene devastado”, dijo el joven pedalista.



Y agregó: “No me acuerdo cuándo fue la última vez que nos vimos, es que en estos momentos recordar eso es complicado, son tantas cosas en la cabeza que uno no la tiene clara”, relato Jhonatan.



Cuando recibió la llamada de su hermana, Marcela, Jhonatan no podía creer lo que le estaba escuchando y de inmediato tomó rumbo al sitio del accidente.

Sus palabras



“De lo que sí me acuerdo claramente es que hablamos el sábado en la noche y el domingo me llamó antes de salir a entrenar. Me contó que estaba feliz por lo de la Vuelta, que tenía mucho ánimo para correrla”, prosiguió Jhonatan.



“Germán me saludó y me dijo que iba a salir con mi papá a realizar la ruta de entrenamiento, pero no noté nada raro, estaba feliz, como le digo”, contó Jhonatan.



El joven pedalista relató que en su casa nadie está bien, que su mamá está inconsolable y que no ha podido hablar con Sonia, la esposa de German Enrique, y con Salomé, la hija de solo siete años.



“Se había venido a vivir a Chocontá, porque ellos estaban en Paipa, Boyacá, y siempre me había dicho que se sentía cómodo otra vez al lado de nuestros padres, pero mire lo que pasó”, precisó.



Para Jhonatan, la pérdida de su papá y de su hermano, a quien consideraba como su mentor, es algo que le duele y que nunca olvidará.



“No he podido hablar con Sonia y menos con Salomé. No quiero pensar por lo que ellas están pasando”, sentenció Jhonatan.



