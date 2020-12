¡Qué año gris! Geraint Thomas se dislocó uno de sus hombros

El campeón del Tour de Francia 2018 Geraint Thomas sufrió una caída mientras entrenaba este domingo, que se saldó sin ninguna fractura para el galés.



Thomas subió las imágenes de las radiografías de su hombro a su página de Facebook, con 240.000 seguidores, junto a un pulgar levantado, sinónimo de que su estado es bueno.



"No fue un domingo como yo esperaba", afirmó la estrella del Ineos, quien en octubre tuvo que abandonar el Giro de Italia por otra caída.



"Caí sobre hielo y me disloqué el hombro. Ya está en su sitio después de más de dos horas con dolor, pero no hay fracturas", afirmó el galés.

"Así que todo está bien, y preparado para volver mañana (lunes) al rodillo", tranquilizó Thomas.



AFP