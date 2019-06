Actual campeón del Tour no tiene a Nairo en la pelea por el título

El vigente campeón del Tour de Francia, el británico Geraint Thomas, opinó este martes que una nueva victoria en la ronda gala sería más difícil de lograr que en 2018 debido al nivel más alto de sus rivales.

"Todos progresan. La competencia es definitivamente más dura este año. Hay muchos que podrían subir al podio", dijo.

Thomas en una entrevista en el diario The Telegraph. "No tengo control sobre (Tom) Dumoulin, o 'Yatesy' (Adam Yates), o Richie (Porte) o sobre el Jumbo-Visma con Steven Kruijswijk o (Primoz) Roglic", añadió.



Sus modestos resultados esta temporada no parecen preocupar al galés de 33 años, que correrá con los nuevos colores del Ineos, sustituto del Sky.



"He vuelto lentamente", explicó. "No quería precipitar las cosas y hacer demasiado. Pero sí, diría que todo ha ido bien. Obviamente conseguir un pequeño resultado en el Tour de Romandía (3º) estuvo bien y fue bueno para la confianza. Creo que todos estamos ahora en el buen camino".



De vuelta de un período de dos semanas en altura en las islas Canarias, Thomas se declaró cerca de su forma óptima a cuatro semanas del comienzo de la 'Grande Boucle'. "Veremos si es suficiente", lanzó.



AFP