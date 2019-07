Thomas, el favorito que se sabe favorito en el Tour

El británico Geraint Thomas, líder del equipo Ineos, el mismo del colombiano Egan Bernal, aseguró este martes, durante la primera jornada de descanso del Tour de Francia, que afrontan con confianza las dos semanas restantes de carrera, en una posición “ideal”, pero con la “experiencia suficiente” como para saber que no hay que relajarse.

“Sentimos que estamos en una posición buena gracias a toda una serie de detalles que nos han ayudado a llegar a este punto en el primer día de descanso. Hemos hecho un gran comienzo, pero somos conscientes de que quedan muchas etapas”, dijo el primer favorito para ganar la carrera, quien busca su segundo Tour consecutivo.

Al igual que el resto de sus compañeros que comparten un discurso que mezcla la satisfacción y la prudencia, Thomas consideró que la ventaja que tienen sobre el resto de los pretendientes a la victoria final es una buena renta, pero alertó que el Tour se jugará en las dos semanas que restan.



“Tenemos una gran experiencia en las grandes vueltas, no podemos permitirnos ser complacientes. Nos centraremos en cada etapa y haremos todo lo posible para ganar en París”, indicó.



En el asalto a su segundo Tour consecutivo, Thomas afirmó no sentir una presión particular y señaló sentirse confiado por el respaldo que recibe de sus compañeros de escuadra.



“Tenemos mucha experiencia ganadora en este equipo, los compañeros saben lo que se necesita para ganar el Tour. Y eso puede marcar la diferencia. Tenemos un único objetivo”, afirmó el galés.



Con EFE