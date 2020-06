Geraint Thomas dio su posición sobre la capitanía del equipo Ineos

Bastante se ha hablado en los últimos meses sobre la disputa interna que habría en el equipo Ineos por la capitanía para el Tour de Francia. El equipo más poderoso del mundo tiene a tres coroneles, ganadores de esta competición, y todos con la idea de volverlo a conquistar. El colombiano Egan Bernal fue el encargado en calentar el tema.

Bernal había asegurado que no va dudar en ir por un nuevo título, así esté compartiendo carrera con Chris Froome y Geraint Thomas. Eso sí, fue claro que "la carretera pondrá a todos en su lugar".



Froome ya había hablado varias veces sobre estas declaraciones y has se aseguró que podía salir del equipo Ineos ante esta eventualidad de no ser el único líder. El que faltaba por hablar era Geraint Thomas y ya lo hizo.



"Para mí, es lo mismo de siempre. Tratar de llegar en la mejor forma posible y, si uno de los chicos es mejor que yo, ese es el trabajo en el que estamos y tú haces lo que tienes que hacer para ayudarlos, y viceversa", dijo en entrevista con la BBC.



Además fue claro sobre una eventual salida de Froome del equipo y aunque sí lo afectaría, aseguró que no lo trasnocharía.



"Me afecta indirectamente, pero, al mismo tiempo, no estoy sentado en la cama por la noche pensando en eso. He sido su compañero de equipo desde 2008, así que obviamente sería bueno continuar con eso. Nos llevamos bien, trabajamos bien el uno con el otro, somos honestos el uno con el otro... a veces, brutalmente honestos", añadió.



