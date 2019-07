‘Egan y yo trabajaremos duro el uno para el otro’: Geraint Thomas

El británico Geraint Thomas, defensor del título en el Tour de Francia, no quiso entrar en polémicas sobre una posible rivalidad interna en el seno del team Ineos con su compañero colombiano Egan Bernal y aseguró que ambos trabajarán duro para el otro.

"Hemos hablado mucho en el equipo y pensamos que tenía sentido venir con dos líderes, que eso nos daría más opciones. Egan y yo trabajaremos duro el uno para el otro y para el equipo durante las tres semanas", afirmó este viernes el británico de 33 años.

"Creo que tenemos una combinación interesante de juventud y de experiencia y un grupo de corredores que estará conmigo en cada etapa y que sabe lo que hay que hacer para ganar una gran vuelta", agregó.



Thomas aseguró estar totalmente restablecido de la caída que le impidió acabar la pasada Vuelta a Suiza, que ganó Bernal, de 22 años.

"He completado un buen entrenamiento tras la caída y me siento preparado. Haber ganado el Tour el año pasado fue el momento más importante de mi carrera y será especial llevar el dorsal número 1. Los recuerdos de 2018 no se borrarán nunca, pero ahora hay que generar otros nuevos", dijo.



Aficionado del Arsenal, reconoció estar contento por el traspaso del Chelsea al Real Madrid de Eden Hazard, por cuya localidad natal de Braine-le-Comte transitará este sábado la primera etapa del Tour 2019.



