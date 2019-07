Thomas, el campeón del Tour a quien todos le quieren ganar

El Tour de Francia de este año, que arranca este sábado en Bruselas (Bélgica) con un tramo en línea de 194 kilómetros, es una carrera atípica porque esta vez, el actual campeón, el galés Geraint Thomas (Ineos), no tiene las apuestas a su favor para reeditar lo que hizo en el 2018.

Thomas lo sabe y ha tomado todo con tranquilidad. El ciclista de 33 años entiende que al no estar Chris Froome, por las múltiples fracturas que sufrió cuando reconocía la crono en el Critérium du Dauphiné, ni Tom Dumoulin, pues el ramillete de favoritos es grande.



Si bien es el campeón –defenderá esa condición–, Thomas deberá remar contra la corriente, más cuando el primer ‘rival’ lo tiene en el mismo equipo: Egan Bernal.



Geraint Thomas es el primer candidato a ganar el Tour; quiere su segunda corona, pero Bernal, Romain Bardet (Ag2r), Jakob Fuglsang (Astana), Nairo Quintana (Movistar), Adam y Simon Yates (Mitchelton-Scott), Thibaut Pinot (Groupama), Richie Porte (Trek), Vincenzo Nibali (Bahrain) y Rigoberto Urán (Education First) hacen parte del lote de rivales que buscan quedarse con su corona.



“No tengo nada que demostrarle a nadie. Si acabo ganando de un golpe, sería bastante bueno. Muchos sueñan con correr el Tour, yo ya lo gané”, dijo Thomas.



Sobre Bernal, a quien todos dan como candidatazo, Thomas no se descompone, lo elogia.



“Es un gran talento y va a ganar el Tour en cualquier momento de su carrera. Va bien, y espero que esté justo cuando la montaña aparezca. Correremos juntos, y la comunicación entre los dos es buena”, señaló.

Egan Bernal. Foto: AFP



El año de Thomas no es el mejor. Terminó de tercero en la Vuelta a Romandía, su mejor resultado, lo que le da confianza; no ha ganado ninguna etapa, llega con 26 días de carrera y 3.209 km de competencia.



“Quiero volver a tener la sensación que tuve el año pasado: estar fuerte y correr bien. Sin duda va a ser difícil, pero me encantaría repetir”, precisó.



A favor, Thomas tiene que será el líder del equipo, que a él le trabajarán, incluso Bernal.



De los favoritos es el que mejor va al reloj, y allí puede sacar una buena ventaja sobre sus contrincantes. En la montaña va bien, es un ciclista regular.



La experiencia en el Tour no es problema. Lo ha corrido ocho veces: quedó de 139 en el 2007 y de 64 en el 2010. Terminó de 140 en el 2013, de 22 un año después y de 15 en el 2015. Repitió ese mismo lugar en el 2016, se retiró en el 2017 y el año pasado fue el campeón.



En contra, Geraint Thomas sabe que si bien se defiende en la escalada, pues sus rivales son mejores que él, y ahí es donde Egan entra a jugar si su líder flaquea en algún momento.



De igual manera, Thomas viene de una dura caída en la Vuelta a Suiza que lo obligó a retirarse, y de pronto le harán falta esos kilómetros, aunque en el Ineos hicieron un trabajo posterior al accidente que les da confianza.



“La crono por equipo (este domingo) será una etapa clave al comienzo, y espero que pueda comenzar con el pie derecho. Luego, el gran día será la contrarreloj individual (19 de julio), al final de la segunda semana. Y después viene la montaña: el Tourmalet, Foix Prat d’Albis y, luego, los tres días en los Alpes, todo en la última semana. La altitud puede afectar a unas pocas personas. Pero, en general, me parece que estoy bien a más de 2.000 metros” fue el análisis que hizo Thomas del recorrido del Tour 2019.



El trono del Tour de Francia no está vacío. Su dueño es el pedalista galés, pero es claro que su situación es bien complicada, pues al menos hay diez ciclistas más que aspiran a desbancarlo. Sin duda parte contra las cuerdas.



Lisandro Rengifo

periodista de deportes

@lisandroabel