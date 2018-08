‘Vengo a la Vuelta a España a ganar’: Nairo Quintana

El colombiano Nairo Quintana (Movistar) se mostró ambicioso a dos días del comienzo de la Vuelta en Málaga y admitió afrontarla con "la intención de ganar", teniendo en cuenta que el décimo puesto en el Tour supo a muy poco.

"Llego bien de forma y psicológicamente muy animado, con ganas, y además tenemos un buen equipo, muy equilibrado, con corredores para todos los terrenos y que saben a qué venimos y cual es la responsabilidad que tenemos en una carrera especial para nosotros. La idea es ganar la Vuelta y lo voy a intentar", dijo Quintana en Málaga.



Nairo, ganador de la Vuelta 2016, no tendrá esta vez la obligación de compartir el liderato del equipo con el español Mikel Landa, ausente por lesión, por lo que asume los galones del Movistar sin presión alguna, así como su condición de favorito.



"Que me den como favorito es normal, lo asimilo con naturalidad y espero demostrar en la carretera por qué se me considera candidato al maillot rojo en Madrid".

El ciclista boyacense sabe que a pesar de las ausencias de Froome y Dumoulin, no faltarán rivales de gran potencial. "Hay muchos rivales peligrosos, que me van a dar mucha guerra, ahí estarán Nibali, los hermanos Yates, Miguel Ángel López..y otros que van a salir. Tenemos la responsabilidad y el compromiso de hacerlo bien".



Quintana se tomará la Vuelta como una revancha del Tour de Francia, donde acabó décimo. "El Tour lo preparé bien, pero las cosas no salieron como queríamos. Ahora en la Vuelta tengo ganas de hacer algo bueno, pero para ello también espero que acompañe la suerte".



El jefe de filas del Movistar recordó que aún siente "algunos golpes" de las caídas que sufrió en el Tour, pero en general se encuentra bien "y totalmente recuperado de aquellas lesiones". Sobre el recorrido comentó que "es bueno para el equipo que haya mucha montaña", pero no destaco ninguna clave en concreto, sino "ir a tope desde el primer día".



EFE