Dura declaración de Egan sobre el dopaje en Colombia

Egan Bernal se paseó por el auditorio en el que fue presentado el recorrido del Tour de Francia del 2020, el pasado martes y aprovechó para hablar de todo.

No solo se refirió al trazado, a sus objetivos en ese Tour, a Chris Froome y a su título del 2019, tuvo tiempo para analizar el ciclismo del mundo, de su país y habló hasta de dopaje.



“No sé cuántos controles antidopaje he pasado este año en Colombia. No puedo decir si fue uno o 100, pero debe estar más cerca de uno que de 100“, señaló el corredor colombiano en una entrevista al diario Le Monde.



La declaración cae como anillo al dedo, tras la noticia sobre los positivos de Alexis Camacho (Coldeportes-Zenú) y Edward Beltrán (Team Medellín), durante la semana.



Bernal y su equipo Ineos tienen su meta clara: ganar el Tour, sea con quien sea, por eso el pedalista de Cundinamarca ya se centra en su preparación, pero no deja de mirar a su país.



