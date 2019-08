Las diez frases más emotivas de Egan durante el homenaje en Zipaquirá

Un conmovedor y emocionante discurso ofreció Egan Bernal desde la Plaza de Los Comuneros de su natal Zipaquirá, en medio del homenaje que le rindieron por coronarse como campeón del Tour de Francia este año.

El pedalista nacional habló de la gran satisfacción que siente por estar en lo más alto del ciclismo mundial al lograr el ‘maillot’ amarillo. Así mismo, aseguró que no sabe lo que viene en el futuro porque desea vivir “el aquí y el ahora”, pero quiere seguir montando en bicicleta ya que es lo que más disfruta en este mundo.



Egan también dedicó una parte muy especial de sus palabras a su familia, de los que señaló “son lo más importante” que tiene en la vida, y los que saben de primera mano todo el sacrificio que ha tenido que hacer durante su carrera para estar donde está.



Estas son diez de las frases más emotivas que pronunció el ciclista nacional este miércoles en Zipaquirá.

1. ‘Si de niño me hubieran dicho que iba a ganar el Tour, no lo hubiera creído’

El ciclista colombiano recordó sus orígenes y señaló que si cuando vivía en el humilde barrio Bolívar, del municipio, y le hubieran dicho que iba a ser el primer colombiano y latinoamericano en coronarse campeón del Tour de Francia no lo hubiera creído. Y es más, precisó que aún no cree el hecho de haber logrado el primer lugar en la competencia.

2. 'Me siento muy orgulloso de ser colombiano, de ser cundinamarqués y más de ser zipaquireño’

Cuando comenzó la rueda de prensa, Egan aseguró que estaba muy feliz de poder entregarle este triunfo deportivo al país. “Es algo muy bonito, muy especial, es un día que creo que no voy a olvidar, ver tanta gente reunida acá por mí, ¡muchas gracias! Quería que escucharan que me siento muy orgulloso de ser colombiano, de ser cundinamarqués y más de ser zipaquireño (...) Me siento muy orgulloso de poderles traer esta camiseta”, les dijo el pedalista a todos los asistentes.

3. 'Todo lo que se hace con amor, yo creo que se puede lograr’

Al ser preguntado por los niños en el país que se sienten inspirados por él para tener una carrera en el ciclismo, el campeón colombiano señaló que “lo importante es disfrutar” lo que se hace. “Todo lo que se hace con amor yo creo que se puede lograr, yo era un niño que soñaba con disfrutar estar en bicicleta, con salir a montar con mis amigos y poco a poco se fue convirtiendo en mi trabajo, pero todo fue porque me gustaba montar en bicicleta. La clave está en disfrutarlo, salir a montar, que esto sea un juego. Lo más importante es que lo disfruten”, detalló.

4. ‘Quiere seguir disfrutando montar en bicicleta’

El colombiano señaló que no sabe lo que sigue en su futuro, pero quiere seguir disfrutando montarse en su 'caballito de acero'. “Mucha gente habla que esto es una nueva era, de que tal vez yo voy a volver a ganar un Tour de Francia, pero la verdad yo no sé, no estoy seguro de eso. De lo único que estoy seguro es que quiero seguir disfrutando el montar en bicicleta. Es lo que me gusta, para mí no es un trabajo salir a montar, hacer 6 -7 horas en bicicleta, porque es lo que me gusta. Entonces, desde que yo siga disfrutando montar en bicicleta, siga dándole un ejemplo a las personas, la verdad que el ganar o no, no va a ser tan relevante”, indicó.

5. ‘Disfrutar el aquí y el ahora, las cosas sencillas de la vida’

Más adelante, el pedalista señaló que está pensando en el presente. “Yo no pienso en el futuro. Solamente quiero disfrutar el aquí y el ahora, como me ha enseñado el doctor (José) Bulla (…) Estoy disfrutando de estar aquí y ya llegará el tiempo para pensar en el futuro (…) Quiero seguir disfrutando de montar en bicicleta, de la vida, disfrutar de la familia, de los amigos, disfrutar de levantarse por las mañanas y tomarse un café con una arepa. Eso es lo que yo quiero disfrutar”, señaló Egan.

6. ‘Quiero tener los pies en la tierra, seguir trabajando como lo he hecho’

En medio de la rueda de prensa, Egan fue comparado como el Messi del ciclismo. “Ya ganar un Tour de Francia fue muy difícil, no me imagino los cinco, que es el récord que hay, es lo más top del ciclismo; pero por ahora, quiero disfrutar este Tour y tomarme una semana tranquilo. Quiero tener los pies en la tierra, seguir trabajando como lo he venido haciendo hasta ahora y si algún día podemos ganar un segundo Tour, intentaremos el tercero, si ganamos el tercero, el cuarto y el quinto. Para mí es chévere que me comparen con Messi, qué honor, pero quiero seguir disfrutando del ciclismo, ser feliz”, detalló.

7. 'Mi familia es todo para mí'

Durante su discurso, Egan destacó el papel que ha tenido su familia en toda su carrera deportiva y señaló que ellos son todo en su vida. “Ellos son los que realmente saben los sacrificios que uno hace antes de cada carrera (...) Deberíamos cuidar mucho a la familia. Siento que estoy viviendo una etapa muy especial de mi vida, pero son ese núcleo familiar los que saben todos los sacrificios que se hacen y siempre van a estar en las buenas y en las malas", indicó.

8. ‘Nairo es el ciclista más importante que hemos tenido en Colombia’

Al ser preguntado por Nairo Quintana, Egan Bernal indicó que solo tiene agradecimiento con él por todo lo que ha hecho por el país. "Nairo Quintana es el ciclista más importante que hemos tenido en Colombia, tenemos que sentirnos muy orgullosos de él, lo que él ha hecho es muy importante para Colombia”.



Y puntualizó que “claro” que Nairo “puede ganar un Tour de Francia, pero queremos que todo sea ya, hay que esperar, hay que ir con clama".

9. ‘Hay que sacarle el lado positivo a las situaciones negativas’

Antes de terminar el homenaje, el pedalista zipaquireño recordó como una semana antes de comenzar el Giro de Italia sufrió la fractura de clavícula, lo que dejó por el suelo sus planes de estar en la carrera italiana, pese a sentirse en su mejor estado.



"Las cosas pasan por algo y hay que sacarle el lado positivo a las situaciones negativas", indicó Egan, quien aseguró que tal vez si hubiera estado en el Giro no hubiera podido ganar el Tour. Amplió que cuando se encontraba en la sala de espera después de caerse de la bicicleta comenzó con su entrenador a planear su participación en la competencia francesa.

10. ‘Espero que muchas personas cumplan sus sueños, como lo hice yo’

Para finalizar, el campeón del Tour de Francia rememoró una parte de su infancia y del esfuerzo que tuvo que hacer su familia para apoyarlo en sueño de ser ciclista. Por esa razón, el colombiano le dijo al público asistente que así como su familia y él habían alcanzado sus sueños, ellos también podían. “Hay que tener esperanza, hay que soñar (…) Espero que muchas personas cumplan sus sueños, como lo hice yo".



