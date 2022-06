La Vuelta a Colombia terminó con el título de Fabio Duarte (Team Medellín), pero durante la competencia se vivieron momentos difíciles, como el frio en la etapa hacia La Unión.

En esa ocasión el lote sufrió y varios corredores comentaron que la hipotermia los llevó a retirarse o a perder tiempo importante.



El frío fue duro

“Lo que pasó ese día, se salió de las manos. Llovió duro, la temperatura fue baja, la ropa no fue la correcta, así que ese conjunto de cosas hicieron que nos diera hipotermia. Todo pasó muy rápido y de una manera inesperada”, dijo Frank Osorio a Caracol.



Y agregó: “En un determinado momento, no podía controlar mi cuerpo. Por eso, a pesar de que iba en el grupo principal, decidí que lo mejor era hacerme a un lado de la carretera, parar un poco y mirar si lograba recuperarme porque sabía que, de seguir como estaba, podía pasar algo terrible, como una caída en una bajada, una fractura o algo realmente lamentable”.



Osorio contó que se mantuvo en el grupo, pero que en algunos momentos perdió la razón, solo pedaleaba.



“Siendo sincero, estuve todo el tiempo en el lote, pero por todo lo que sentí y viví, hay cosas que no recuerdo. Consciente o inconscientemente, tomé la decisión de parar porque, en verdad, no me acuerdo de varios momentos. Fue muy extraño y lo único que tal vez pensaba era en para para evitar que sucediera algo feo, ya fuera conmigo o con alguno de los demás”, sentenció.



