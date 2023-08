Colombia consiguió este jueves la primera medalla en el Mundial Juvenil de Ciclismo de Pista, luego de que Francisco Jaramilllo lograra plata en la prueba del keirin.

Jaramillo repitió lo que hizo el año pasado en el Mundial de Israel y estuvo muy cerca de obtener el oro, que quedó en manos de Nikita Kiriltsev. El bronce se lo colgó el alemán Pete-Collin Flemming.

A sus 18 años, este pedalista barranquillero no quería irse con las manos vacías de la categoría.



“El año pasado fui plata y quería el oro. Estuve cerca, pero al final no se pudo. De todos modos me voy feliz en mi último año en la categoría”, dijo.

La historia de Francisco Jaramillo en el ciclismo

Comenzó en el ciclismo por su papá, Andrés Felipe, quien guió a él y a su hermano, Miguel, por el sendero del deporte.

Francisco Jaramillo. Foto: Prensa Fedeciclismo



Se graduó de bachiller y dice que quiere estudiar idiomas. “Uno viaja por todo el mundo y hay que hacerse entender”, contó.



La de Jaramillo es la sexta plata de Colombia en esta clase de certámenes, en los que además se han ganado cinco oros y dos bronces.



