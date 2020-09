¡Fin del Tour de Francia! Dos colombianos en el 'Top' 10

Sam Bennett se impuso en la etapa 21, la última, del Tour de Francia que se llevó a cabo entre Versailles y París, sobre 122 kilómetros, en la que el homenajeado fue Tadej Pogacar, el campeón, a quien acompañaron en el podio Primoz Roglic, segundo, y Richie Porte, tercero. Miguel López fue sexto y Rigoberto Urán, octavo.

La jornada final, como siempre, fue el paseo de la victoria, en la que el principal protagonista fue Pogacar, el mejor de la competencia.



La entrada a París no tuvo problemas y ya en las calles de los Campos Elíseos comenzó la batalla por la fuga, allí Greg van Avermaet, Perichon, Swift y Schachmann picaron en punta.



Sin embargo, el interés del equipo Deceuninck no dejó que la diferencia se aumentara, pues querían la etapa y la suma de puntos para la camiseta verde de Sam Bennett.



La fracción no tuvo muchas emociones, simplemente el final, porque el resto fue la fiesta del campeón. Pogacar recibió todas las miradas y las felicitaciones del lote.



Sus colegas se tomaron fotos con él y solo faltaba que los kilómetros pasaran para consagrarse como el mejor del Tour.



Colombia contó con dos ciclistas dentro de los diez primeros de la general: Miguel Ángel López fue sexto y Rigobreto Urán, octavo.



