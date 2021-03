La gran estrella del ciclismo que vendrá a Cali

En medio de la reunión inaugural que tuvo como fin hacer anuncios de normas y comportamientos de bioseguridad para llevar a cabo el evento internacional que se disputará del 3 al 6 de junio, el comité organizador de la Copa de Naciones Cali 2021, anunció el interés de una de las estrellas más representativas del ciclismo mundial: el italiano Filippo Ganna, vigente campeón del mundo de contrarreloj y tetracampeón orbital de la persecución individual (con récord mundial vigente 4 minutos y 01,934 segundos).

La pandemia en 2020 no fue obstáculo para el portento del Ineos Grenadires: se coronó campeón nacional de contrarreloj, ganó una etapa en la Tirreno-Adriático, conquistó su primer mundial CRI en Ímola (Italia) y ganó cuatro etapas del Giro de Italia. En 2021, ya firmó dos etapas en la Estrella de Besseges (Francia) y una en el Tour de EUA.



El Licenciado Hernando Zuluaga, director de la Copa, Héctor Fabio Arcila, director técnico del evento y Diego Puerta, presidente de la Liga de Ciclismo del Valle, presidieron el encuentro con los medios de comunicación, donde se explicó el nuevo formato del certamen y lo que se proyecta en temas de participación de los mejores especialistas del mundo.



El nuevo formato solo convoca a selecciones nacionales, ya no hay cupo para equipos profesionales y el programa de competencias se desarrollará no en tres días, está vez serán cuatro jornadas en la pista del afamado velódromo Alcides Nieto Patiño.



La oficina de prensa y comunicaciones de la Copa de las Naciones Cali 2021, informó a los medios que a comienzos de abril se abrirá la fase de acreditaciones de prensa que tendrá una duración de un mes, inicialmente para los medios locales y nacionales, dos semanas después se cerraran para los medios internacionales.

Filippo Ganna, primer líder del Giro de Italia. Foto: AFP



Igualmente, la ubicación de las áreas de prensa, dependerá estrictamente de los protocolos de bioseguridad que se adopten por parte de las autoridades locales y nacionales.



Con información de la oficina de prensa