Orjuela, el colombiano que reta a los grandes ciclistas en Turquía

Fernando Orjuela se ha convertido en el mejor ciclista colombiano de la Vuelta a Turquía, es séptimo en la general, se enfrenta a los grandes corredores del mundo, tras la tercera etapa de la competencia que ganó el británico Sam Bennett, quien es líder.

Orjuela, del equipo Manzana Postobón, está a 25 segundos del Bennett y ha demostrado que puede estar adelante, retando a corredores con mucha más cancha y grandes resultados en la máxima categoría, como John Degenkolb, Diego Ulissi, Zdenek Stybar, Maximiliano Richeze, Alexey Lutsenko, entre otros.



Bennett hace doblete y refuerza el liderato, se impuso en la jornada entre Fethiye y Marmaris, de 137,2 kilómetros, su segundo triunfo consecutivo.



De 27 años, firmó el doblete mostrando total superioridad al embalaje, en el que se impuso por delante del argentino Maximiliano Richeze (Quick Step) y al alemán John Degenkolb (Trek), con un tiempo de 3 h 16 min 27 s.



La sexta victoria de la temporada para Bennett, que se acerca a los 4 triunfos en la ronda turca de 2017. Con la bonificación reforzó el liderato, si bien poco le durará porque este viernes tomarán la palabra los escaladores.



En la general, Bennett aventaja en 10 segundos a Richeze y en 22 a Degenkolb. En la séptima plaza aparece Orjuela a 25 segundos.

Sam Bennett, líder en la Vuelta a Turquía. Foto: Archivo / EL TIEMPO



La jornada tuvo el aliciente de una fuga de 7 corredores entre los que se metieron los españoles Fernando Barcelo y Beñat Txoperena (Euskadi Murias) y el colombiano Aldemar Reyes (Manzana Postobon), pero el pelotón los mantuvo a raya hasta darles alcance a 13 kilómetros de meta.



Una subida a 14 kilómetros de meta con porcentaje del 7 por ciento de desnivel espoleó los ánimos y se sucedieron los ataques. Atacó el italiano Ulissi (UAE) y respondió el irlandés Nicolas Roche (BMC), pero no lograron el despegue.



Los equipos de los embaladores se marcaban y Bennett pasaba por momentos de apuros. García Cortina atacó bajando, a 9 kilómetros de la llegada, pero el asturiano no pudo despegarse. Su equipo, el Bahrain, Trek y el equipo de los Emiratos trataron de imponer su ley, pero finalmente se formó un grupo numeroso en cabeza para discutir el embalaje.



El Quick Step puso su tren en funcionamiento. El checo Stybar seleccionó el grupo para Richeze, pero Bennett hizo valer su momento dulce de forma para atacar a 300 metros y no dar opción a ningún rival.



Este viernes la cuarta etapa llevará al pelotón de Marmaris a Selçuk a través de 206.9 kilómetros, la jornada más larga de la presente edición.



Clasificaciones

Etapa

1.Sam Bennett 3 h 16 min 27 s

2. Maximiliano Richeze m.t

3. John Degenkolb Trek m.t

29. Jhojan García m.t.

32. Hernán Aguirre m.t.

56. Fernando Orjuela m.t.

76. Fabio Duarte m.t.

87. Álvaro Hodeg a 1 min 18 s



General

1. Sam Bennett 6 h 53 min 35 s

2. Maximiliano Richeze a 10 s

3. John Degenkolb a 22 s

7. Fernando Orjuela a 25 s

30. Jhojan García a 26 s

46. Hernán Aguirre m.t.

69. Fabio Duarte a 52 s



