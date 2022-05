El británico Mark Cavendish fue el vencedor al esprint de la tercera etapa del

Giro de Italia, este domingo en Balatonfüred, en la última entrega del tríptico húngaro con el que ha comenzado esta edición, antes de que el pelotón se desplace a Sicilia. Cavendish (36 años) fue el más rápido del día, por delante del francés Arnaud Démare (2º) y del colombiano Fernando Gaviria (3º), tras 201 km algo monótonos alrededor del lago Balatón.

Es el 16º triunfo de etapa de 'Cav' en el Giro, donde el neerlandés Mathieu Van der Poel mantuvo la 'maglia rosa' de líder de la general.



Los últimos 500 metros de carretera recta contaron con una subida imperceptible hasta la línea de meta, que, según lo previsto, fue una buena oportunidad para ver una victoria al esprint.



Cavendish lanzó su ataque bastante lejos y supo aguantar el acoso del colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates), el francés Arnaud Demare (Groupama) y el eritreo Biniam Girmay (Intermarché), que no pudieron alcanzar al británico, muy confiado en sus posibilidades para levantar los brazos como ganador en meta en la ronda italiana, nueve años después de hacerlo por última vez.



La clasificación general no sufre cambios y Van der Poel sigue primero, con once segundos de ventaja sobre el británico Simon Yates (BikeExchange) y el también neerlandés Tom Dumoulin, a 16 s.

El esprint final

Sprint Etapa 3 de #GiroDeItalia2022 #Giro2022#MarkCavendish se lleva el Sprint y etapa

Muy cerca #FernandoGaviria 3ro#vanderpoel entro en el grupo por lo que no pierde tiempo al igual que #RichardCarapaz que llegó junto a #JhonatanNavaez #VamosRichard@PatoCornejo pic.twitter.com/cg7joAZKzr — David Reiban (@david_reiban) May 8, 2022

