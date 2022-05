Al colombiano Fernando Gaviria, del UAE Emirates, no le alcanzó el empuje para pasar la línea de meta antes que el francés Arnaud Démare (GFC) y quedó de segundo en la quinta etapa del Giro de Italia.

El pedalista francés arrancó de atrás y sobrepasó a todos sus competidores en el esprint definitivo. Gaviria, quien venía de ser tercero en la etapa tres del Giro, quedó molesto porque tenía grandes oportunidades de quedarse con el triunfo. No en vano, golpeó el manubrio.



Con esta victoria, el francés suma su sexto triunfo en la ronda italiana y el número 85 en su palmarés. La clasificación general la sigue liderando el español Juan Pedro López, que entró en meta junto al pelotón y en la sexta etapa lucirá de nuevo la maglia rosa.

Así fue el esprint final

La reacción de Gaviria

"Hemos hecho un segundo puesto. Creo que teníamos las piernas para ganar. Dimos todo, pero así son las cosas", dijo Gaviria.



¿"Tuvo que ver la bicicleta?", le preguntó un periodista al antioqueño.



"No puedo hablar de la bicicleta, porque me pidieron que no lo hiciera", respondió.



Consultado por la oportunidad que se le escapó, Gaviria comentó: "Se le saltó la cadena a Richeze (su compañero) a un kilómetro. Tenía las piernas para ganar".



"Hice algo estúpido al golpear el manubrio, pero fue lo que sentí", concluyó Gaviria.

