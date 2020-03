Estas son las novedades sobre el estado de Fernando Gaviria

En alerta quedó el país y el deporte colombiano, luego de la confirmación por parte del Ministerio de Salud de Emiratos Árabes de que hay un colombiano infectado por el coronavirus en ese país y que podría ser el ciclista Fernando Gaviria, EL TIEMPO y City TV hablaron con su familia sobre las novedades sobre su estado de salud.

Su hermana, Juliana Gaviria, quien este martes aseguró que "no hemos hablado con él y no conocemos la información", reveló nuevos detalles de cómo se encuentra el pedalista nacional en la cuarentena en un hotel en Emiratos Árabes.



"Él (Fernando Gaviria) está bien. Se encuentra en el hotel, como todos los miembros del equipo", aseguró Juliana, quien añadió que no sabe nada sobre si su hermano está contagiado con el coronavirus.



"No sabemos nada sobre ese tema. Lo único que sabemos es que están en el hotel, como todos sus compañeros y están siendo estudiados", comentó.



Por otro lado, Juliana afirmó que este miércoles tuvo comunicación con Fernando y que lo sintió "normal" en su estado de ánimo.



Cabe resaltar, el UAE Team Emirates, de Fernando Gaviria, y los franceses groupama-FDJ y Cofidis, aún se encuentran en Emiratos en cuarentena.



DEPORTES