Fernando Gaviria sufrió una caída en la décima etapa del Giro

Fernando Gaviria no tuvo un buen día. El ciclista colombiano del UAE Emirates se caypó en la jornada 10, que llegó a Tortoreto, luego de 177 kilómetros, en la que ganó Peter Sagan.

"No pude evitarlo. Me caí, pero no creo que tenga consecuencias delicadas. Vamos a ver qué dicen los exámenes de los médico", dijo Gaviria.



Y agregó: "Venía recuperando el nivel. Me estaba sintiendo bien, pero ahora debo saber qué pasó con la caída".



Gaviria llegó a la meta en la casilla 140 y a 21 minutos 52 segundos de Sagan, mientras que ocupa en la general el puesto 128 a 1 hora 59 minutos 48 segundos del líder, el portugués Joao Almeida.



