El francés Arnaud Démare (Groupama) logró la victoria al esprint en la quinta etapa del Giro de Italia, la segunda y última en Sicilia, al imponerse al colombiano

Fernando Gaviria, en la etapa de 174 kilómetros entre Catania y Messina, y en la que el español Juan Pedro López consiguió retener la maglia rosa.

Al final de la etapa, el colombiano Gaviria se mostró muy molesto por no haber podido coronar esta victoria.



"Hemos hecho un segundo puesto. Creo que teníamos las piernas para ganar. Dimos todo, pero así son las cosas", dijo Gaviria.



¿"Tuvo que ver la bicicleta?", le preguntó un periodista al antioqueño.



"No puedo hablar de la bicicleta, porque me pidieron que no lo hiciera", respondió.



Consultado por la oportunidad que se le escapó, Gaviria comentó: "Se le saltó la cadena a Richeze (su compañero) a un kilómetro. Tenía las piernas para ganar".

Gaviria.

La molestia de Gaviria

En un video difundido en redes sociales, se lo ve a Gaviria muy molesto. Aún fatigado por la exigencia, le dio un golpe con el puño derecho a la silla de la bicicleta, mientras se lamentaba con integrantes del equipo.

