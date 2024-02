Fernando Gaviria: el momento de la polémica, ¿fue falta en el final de la etapa?

El colombiano Fernando Gaviria (Movistar) es el primer líder del Tour Colombia al ganar la primera jornada entre Paipa y Duitama de 155 kilómetros.

Se impuso en un embalaje masivo con tiempo de 3 h, 11 min y 11 s, derrotando al italiano Davide Persico (Bingoal) y al británico Mark Cavendish (Astana).



La llegada fue polémica. Persico protestó porque consideró que el corredor del equipo Movistar le cerró el camino, pero los comisarios determinaron que la llegada fue limpia.

Oficial

En el video se ve cómo el corredor italiano, antes de cruzar la línea de meta, levanta la mano y protesta por una posible falta del velocista colombiano.



““No sé si fue error con él. Cuando comienzo un embalaje salgo buscando una trayectoria. No he visto el video, no puedo opinar del tema”, dijo en la zona mixta.



EL TIEMPO consultó a uno de los comisarios de carrera, quien señaló que una vez se dieron cuenta de la acción analizaron el video y concluyeron que no hubo ninguna irregularidad.

Fernando Gaviria. Foto: Luis Barbosa/ Prensa Movistar Colombia

"No vimos nada. No se ve un movimiento extraño", dijo la persona consultada.

