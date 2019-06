Urgente: Fernando Gaviria no correrá el Tour de Francia

Fernando Gaviria, corredor colombiano del equipo UAE Emirates, no disputará el Tour de Francia, que arrancará el próximo 6 de julio en Bruselas.

Gaviria no pudo recuperarse del problema de rodilla que tuvo luego de una caída que sufrió en la Copa Internacional de Pista en Cali, en abril pasado.

EL TIEMPO pudo confirmar que el embalador colombiano no irá al Tour, aunque su escuadra se pronunciará en las próximas horas.



Fernando Gaviria se retiró del pasado Giro de Italia, luego de ganar una etapa, debido a las dolencias en la rodilla.



Este año, Gaviria ha padecido varios males que no lo han dejado rendir. Se retiró del Tour Colombia por una afección respiratorio y por algo similar no partió en la París-Roubaix.



La idea, ahora, es que Gaviria se recupere y se aliste para la Vuelta a España.



DEPORTES