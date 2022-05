Fernando Gaviria es una de las pocas esperanzas de victoria del ciclismo colombiano para obtener triunfos parciales en este Giro de Italia, que este martes arranca su segunda semana con el tramo entre Pescara y Jesi, de 196 kilómetros.

El pedalista del equipo UAE Emirates ha tenido dos buenas oportunidades de levantar los brazos, pero no ha podido ser, por lo que se podría pensar que tiene la pólvora mojada.



Le puede interesar: (Giro de Italia 2022: las etapas claves de la segunda semana de la carrera)



La primera vez fue en la llegada en Balatonfured, luego de 201 km, pero en esa jornada se le adelantaron Mark Cavendish y Arnaud Démare. Gaviria fue tercero.



Luego, en el arribo a Messina, Gaviria fue segundo, Démare lo venció casi que en la propia raya de sentencia. Después hubo dos oportunidades más, pero se vio perjudicado porque la bicicleta ha presentado problemas, no le han entrado bien los cambios en el final.



“No es bueno que hable de ese tema de la bicicleta porque me vuelven a regañar”, dijo.

Los problemas

El tren de su escuadra, liderado por Maximiliano Richeze, se ha desbaratado, eso pasó en Scalea, donde Gaviria llegó al final solo, perdió la línea de carrera, se fue contra dos ciclistas del equipo DSM y fue penalizado, enviado a la última casilla de ese grupo.



Esta segunda parte del Giro tiene buenas opciones para él. Este martes, Gaviria podría llegar a definir la jornada, si es que pasa los tres premios de montaña de cuarta categoría que hay en los últimos 100 km.

Facebook Twitter Linkedin

Altimetría de la etapa de este martes. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Gaviria ha demostrado que defiende en esos repechos, que aguanta el ritmo en esas subidas.



Además, se ve que está en buena forma luego de los dos positivos por covid-19 y de la fractura de clavícula izquierda y querrá volver a ganar en una grande, algo que no hace desde el 2019, cuando venció en la etapa del Giro con final en Orbetello, cuando descalificaron a Elia Viviani.

Facebook Twitter Linkedin

Altimetría de la etapa del miércoles. Foto: Archivo / EL TIEMPO



El miércoles, en Reggio Emilia, es una excelente opción, es toda plana, con llegada ideal para los embaladores.



Y la del viernes en Cuneo, tiene una subida, pero en los primeros kilómetros,. Si los embaladores se quedan en esa subida, pues sus equipos estarán dispuestos a llevar a sus hombres al grupo principal.

Facebook Twitter Linkedin

Altimetría de la etapa de este viernes. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Este año ha estado cerca. Ganó dos etapas en el Tour de Omán, en el Saudi Tour estuvo tres veces cerca del triunfo, una vez fue tercero en la Vuelta a Romandía y fue segundo en Eschborn-Frankfurt, llegando al Giro con la ambición de victoria, algo que ha estado cerca y que ojalá logre. Lo bueno, ha estado cerca.

Au bout d'un sprint... dangereux, Fernando Gaviria a été déclassé du sprint. #Giro105 🇮🇹pic.twitter.com/z5jrzlbFxd — 100% Cyclo (@cyclo_actu) May 12, 2022



Le puede interesar: (Giro de Italia 2022: la general en el arranque de la segunda semana)



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel