‘Es complicado llegar a Tokio, pero lo intentaremos’: Fernando Gaviria

Fernando Gaviria volvió a la pista en el I Evento Internacional de Pista UCI Ciudad de Cali, categorías C1 y C2, certamen que se disputa en el Velódromo Alcides Nieto Patiño hasta este martes, y clasificatorio para los próximos campeonatos mundiales de ciclismo, Copas del Mundo y Juegos Olímpicos Tokio 2020. Ya compitió en el Ómnium: fue segundo, detrás de Carlos Andrés Tobón (Selección Colombia).

Gaviria se había concentrado en las pruebas de ruta tras perder la opción de conseguir una medalla en los Olímpicos de Río 2016. “Después de Río fue un golpe de ánimo bastante difícil porque me había preparado muy bien, quería conseguir una medalla y no lo logré, en ese momento decidía que no quería más la pista y que me iba a dedicar más a la ruta; lo hice, pero hemos iniciado este proyecto con un nuevo director, Cristiano (Valoppi), que tiene muy claro qué es lo que quiere, y genera ambición para nosotros los corredores, entonces lo vamos a apoyar en todo lo que podamos, voy a pedir los permisos en el equipo para estar en la mayor cantidad de carreras posibles y así intentar clasificar a la Olimpiada”, explicó.

¿Lo seduce la idea de ir a Tokio 2020?



Sí, la idea de poder clasificar es complicada, pero si no lo intentamos estamos perdidos, y lo vamos a intentar hasta el final.



¿De quién fue la idea de que volviera en la Mádison?



Eso lo había planteado yo de tiempo atrás que quería hacer la Mádison, que quería que hiciéramos algo para intentar clasificar en esta prueba y hablamos de este proyecto, que pudiéramos organizar unas carreras aquí en Cali para saber qué corredores tenemos para la Madison, quién es el mejor y así poder sacar un buen grupo, la Selección tiene muy buenos corredores, algunos de 18 años, creo que vamos bien y cada día se intenta mejorar y vamos a ver cómo evolucionan las cosas.



¿Cómo ve lo de Cristiano Valoppi, once medallas en Olímpicos?



Tiene un gran palmarés y su ambición sigue intacta, sabe y tiene un cronograma ya listo de aquí al Mundial, se ve lo profesional que es y te genera tranquilidad, porque siempre te habla con la verdad, lo poco que he hablado con él hemos estado muy claros en lo que podemos hacer, le he dicho que primero tengo que conversar con mi equipo y lo ha entendido, y estamos tratando de ubicar todas las opciones para así poder hacer un buen ciclo y recortar lo que más podamos para sumar la mayor cantidad de puntos.



¿El objetivo es clasificar primero al país y luego lograr la yunta en la Mádison?



Es demasiado complicado decir que vamos a llegar a la Olimpiada porque en este momento estamos con cero puntos, son tres Copas Mundo y el Mundial, pero primero tenemos que coger puntos llegar a las Copas Mundo. Todo esto nos sirve para sumar, debo acumular 250 unidades para poder correr una Copa Mundo, es un tema bastante complicado, pero estamos trabajando y estoy en total disposición de intentar, o si no puedo ser yo el que corra también estaré dispuesto a estar en alguna concentración para ayudar a los muchachos porque sé que les sirve que algún profesional esté con ellos, que le dé ánimos, que los tranquilice, si ese es el caso, también estaré disponible.



¿Qué expectativas tiene con el Giro de Italia?



El Giro es un planteamiento que cambiamos con el equipo, inicialmente hacía para California, pero luego se varió. Estamos contentos de volver al Giro, una carrera que me gusta mucho, me dio cuatro victorias hace dos años y me estoy preparando para eso. Quiero ganar la mayor cantidad de etapas en los primeros diez días.



¿Cómo se siente cuando ve a tanta gente pendiente de lo que hace?



Es demasiado lindo que me miren así, porque me llena de orgullo portar los colores de mi país, decir que soy colombiano en tierras europeas, esperamos conseguir muchas más victorias en tierras europeas y así darle muchas alegrías a Colombia. Creo que a veces uno piensa si todos los sueños se van a cumplir, son sueños demasiado grandes, pero he trabajado por ellos y los he ido consiguiendo.



¿Cómo se ha sentido con respecto a sus grandes rivales en los embalajes?



Nunca me he sentido menor a nadie, todos somos humanos, hay corredores más fuertes, otros más débiles, pero cada quien trabaja a su manera y cada quien busca sus sueños. Hay ciclistas de demasiado nivel como Peter Sagan, tenemos una buena amistad y cada que él gana me alegro también, porque es una excelente persona, tiene un corazón muy grande y también merece ganar, es lindo ver ganar amigos, A Álvaro Hodeg igualmente le hago mucha fuerza cuando corre porque es una persona muy noble, muy joven y tiene mucho talento, es otro al que vamos a motivar para traerlo a la pista y lo vamos a motivar con hechos porque no le queremos llegar sin nada, mostrarle que sí podemos ganar una medalla para que pueda hacer pareja conmigo.



