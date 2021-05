¡Por el triunfo¡ Gaviria, un año y 11 meses sin ganar en el Giro

Este miércoles los embaladores del Giro de Italia tienen una etapa ideal para sus condiciones y uno de ellos es Fernando Gaviria, quien podría reportarse como ganador en la carrera, luego de un año, 11 meses y 22 días de su último triunfo.

La jornada será de 177 kilómetros y unirá a Modena con Cattolica, en terreno llano, con opciones para una larga escapada y llegada masiva.



El velocista colombiano tendrá a su favor el trabajo del equipo UAE Emirates, que busca un triunfo parcial en la competencia.



Gaviria, en el 2019, logró el triunfo en la jornada que se llevó a cabo entre Vinci y Orbetello, de 220 kilómetros.



En esa ocasión, Gavira entró de segundo, detrás del italiano Elia Viviani, pero este fue descalificado por una maniobra antideportiva, por lo que el colombiano fue declarado como ganador.



El domingo paso en la llegada en Novara, tras 179 km, hubo polémica. El tren del elenco de Gaviria no funcionó, el colombiano terminó contra las vallas, tras el cierre, sin intención, de su compañero Juan Sebastián Molano.



Esa vez, el antioqueño no se encontró con sus compañeros, no hubo comunicación, se encontró con Elia Viviani, tuvo levantar el pie del pedal y no llegó limpio a la disputa de la victoria.



Por so es que este miércoles tiene la opción de quitarse de encima 729 días sin triunfo en el Giro.



