¡Gaviria lo hizo otra vez! Este es su nuevo festejo

Sí! Muy apretada pero bonita victoria. Gracias a todo el equipo @TeamUAEAbuDhabi por su excelente trabajo hoy!



Yes! Very tight but nice win. Thanks to the @TeamUAEAbuDhabi squad for their excellent work today!@emirates @emaardubai @FABConnects @Colnagoworld (Video @VelonCC) pic.twitter.com/14G1YuNxlw