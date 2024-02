Fernando Gaviria: este fue el ayuno que rompió al ganar en el Tour Colombia

Fernando Gaviria logró la victoria en la primera etapa del Tour Colombia 2024, que se llevó a cabo este martes entre Paipa y Duitama, en Boyacá, en el que fue el más rápido en el final de la fracción, en un final sensacional.

Gaviria tiene 29 años, En su palmarás figuran 52 victorias, entre ellas, cinco etapas y campeón de la regularidad en el Giro de Italia del 2017.

La cuarta...

El corredor colombiano ha ganado dos jornadas en el Tour de Francia y fue líder, pero luego de una impresionante explosión en sus primeros años en Europa no ha podido ser el mismo de antes.



Fue al equipo UAE Emirates y poco ganó. El Movistar le tendió la mano el año pasado y tampoco ha levantado cabeza y esperan que este año lo haga.



El corredor de se quitó de encima un registro importante. La última vez que logró una victoria fue el 30 de abril del 2023, cuando se impuso en la quinta etapa del Tour de Romandía.



Es la cuarta victoria de Gaviria en la prueba, luego de haber ganado las tres primeras jornadas en la Oro y Paz, como se llamó la competencia en el 2018.



Y en el 2019 no partido para la tercera etapa, mientras que Gaviria no hizo parte de la prueba un año después.



