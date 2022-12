Después de un 2022 marcado por los apuros por mantener la permanencia en el World Tour, Movistar afronta el nuevo ciclo en la máxima categoría con tres caras nuevas, el colombiano Fernando Gaviria, el español Iván Romeo y el portugués Ruben Guerreiro, la ausencia de Valverde y el liderazgo indiscutible de Enric Mas, el hombre para el podio en las grandes.

El equipo telefónico, en su vertientes masculina y femenina, se presentó en la sede madrileña reconociendo la trayectoria de Valverde, que seguirá unido al equipo, y de la neerlandesa Anmnemiek Van Vleuten, la campeona del Mundo y de Tour, Giro y Vuelta.



Las caras nuevas son la esperanza española Iván Romeo, el esprinter colombiano

Fernando Gaviria y el portugués Ruben Guerreiro.



Enric Mas asumirá responsabilidades en las grandes citas bien protegido en la montaña por compañeros habituales como Gorka Izagirre, Óscar Rodríguez, Carlos Verona, Antonio Pedrero, Jorge Arcas, Gregor Mühlberger y los colombianos Einer Rubio e Iván Sosa, éste último ganador el Tour de Langkawi, a los que hay que añadir otro solvente escalador como Ruben Guerreiro.



El portugués, de 28 años, ya ha demostrado sus habilidades con triunfo de etapa y premio de la montaña en el Giro 2020, y en la temporada que finaliza cuenta con la victoria en el Mont Ventoux Dénivelé Challenge, por lo que será una garantía para Mas.



La baja de Valverde pasará el foco de atención en las clásicas a Iván García Cortina y Álex Aranburu, quienes deberán mostrar sus aptitudes en las clásicas de primavera.



Para luchar por etapas, aparte de los mencionados, también asomarán los nombres de corredores como el estadounidense Matteo Jorgenson o los españoles Oier Lazkano y Gonzalo Serrano.

'Hemos pasado la página'

Fernando Gaviria en el esprint final. Foto: EFE

Movistar tendrá un esprinter puro la próxima temporada, nada menos que Fernando

Gaviria, a sus 38 años con 50 victorias como profesional, 2 de ellas en el Tour y 5 en el Giro.



Aunque en 2022 no ha brillado, el ciclista de La Ceja espera volver por sus fueros en 2023. Así se lo dijo a Carlos Arribas, de 'El País', de España.

“Los últimos tres años han sido difíciles en lo personal, lo profesional, en lo humano. Años complicados, complejos. Pero hemos pasado la página. Estamos en un equipo nuevo. Estar en Movistar es una motivación extra para mí. Me gusta cómo me tratan, me gusta cómo hemos estado hasta este momento, cómo he vivido cada momento. Motivación extra. Sí que se puede”, expresó Gaviria.

*Con AFP

