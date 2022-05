Alberto Dainese se impuso en la etapa 11 del Giro de Italia, que se disputó este miércoles entre Santarcangelo di Romagna y Reggio Emilia, de 203 kilómetros, en la que el español, Juan pedro López, conservó el primer lugar de la clasificación general.

Dainese llegó por el sector izquierdo de Fernando Gaviria, el colombiano que ya había superado al máximo favorito, al francés Arnaud Demare, pero fue sorprendido.



El viento



“No me sorprendió. En realidad me dijeron que el viento venía desde atrás, por eso salimos de largo desde atrás”, señaló el colombiano.



Es la segunda vez que Gaviria termina de segundo en esta competencia y su último triunfo en una grande fue en el 2019, pero esta vez no ha podido ser.



“Ganó un corredor excelente, un embalador nato. No tengo nada que decir. Así son las cosas del ciclismo y hay que aceptarlo”, afirmó Gaviria.



"El segundo no fue el resultado que queríamos, pero tenemos que aceptarlo. Las piernas están bien, pero hoy Dainese fue más rápido. La forma es donde quiero que esté y realmente estoy ansioso por obtener una primera victoria aquí en este Giro”, indicó el velocista



Deportes