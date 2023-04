El velocista colombiano del equipo Movistar, Fernando Gaviria, se impuso este domingo en la última etapa de la Vuelta a Romandía, disputada entre Vufflens-la-Ville y Genève, de 170 kilómetros, prueba en la que se impuso Adam Yates.

Gaviria no quiso sorpresas y arrancó en los últimos 400 metros, sorprendiendo a sus rivales que lo volvieron a ver en la meta.

Al Giro

El ciclista colombiano ajusta su triunfo 51 de su carrera y la segunda este año, tras la victoria que logró en una etapa en la Vuelta a San Juan.



"El equpó trabajó a la altura,. Venpiamos buscando ese triunfo desde enero. Nos areriesgamos y todo salió muy bien", dijo el ganador.



y agregó: "No tuvimos dudas en el final. En ese momentos tratando de analizar lo que más púedes. Hay que tomar decisiones, la tomé, fue ariesgada, si tienen más piernas hubiera sido más difícil ganar".



El velocista colombiano irá al Giro de Italia, será la carta del Movistar para las victorias parciales.

La primera

Fernando Gaviria, que ya completó 51 triunfos, nunca habpia ganado en Romandpia y ajustó su primer triunfo.



"Me ayudó que las piernas de los demás estaban desgastadas. Hoy el grupo trabajó para mí y es una recomepnsa. Ganar en Romandía es un triunfo bonito, me he preparado bien", sentenció el pedalista del país.



La otra buena noticia para el ciclismo colombiano es el octavo puesto en la general de Egan Bernal, que hace un año luchaba por volver a caminar, tras el accidente del 24 de enero del 2022.

Clasificaciones

Etapa

1. Fernando Gaviria 3 h 58 min 01 s

2. Nikias Arndt m.t.

3. Ethan Hayter m.t.

24. Harold Tejada m.t.

25. Adam Yates m.t.

42. Egan Bernal m.t.





General

1. Adam Yates 17 h 12 min 42 s

2. Matteo Jorgenson a 19 s

3. Damiano Caruso a 38 s

4. Max Poole a 38 s

5. Thibaut Pinot a 41 s

6. Cian Uijtdebroeks a 1 kin 21 s

7. Romain Bardet a 1 min 28 s

8. Egan Bernal a 1 min 53 s

9. Eddie Dunbar m.t.

10. Rafal Majka a 2 min 07 s

