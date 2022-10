El embalador colombiano Fernando Gaviria fue anunciado este miércoles como nuevo integrante de la plantilla del Movistar, elenco al que llega luego de cuatro temporadas con el UAE Emirates.

Gaviria es el ciclista del país más ganador en Europa, pues ha conquistado en su carrera 49 victorias, de ellas varias en el Giro de Italia y Tour de Francia, pruebas en la que portó la camiseta de líder.



De 28 años, despuntó en el 2015 cuando venció a la gran figura del momento, el británico, Mark Cavendish, en la Vuelta a San Luis en Argentina, lo que le valió para que fuera contratado por el equipo Quick-Step.

Venido a menos



Allá hizo sus mejores galas, se convirtió en el mejor embalador del planeta y eso fue la carta de presentación para que se fuera para el UAE Emirates, en el que no brilló como se esperaba.



Fernando Gaviria fue contratado para ganar en las competencias grandes, pero solo logró obtener una victoria en el Giro de Italia del 2019, cuando el local Elia Viviani fue descalificado, pero no pudo volver al triunfo en una grande.



En tres ocasiones fue reportado como positivo por el Covid-19, lo que mermó sus capacidades, aunque ese no fue el púnico inconveniente para que su rendimiento no fuera el de antes.



En el equipo en varias ocasiones le advirtieron que tenía que emplearse a fondo, entrenar mejor para volver a ser el corredor que fue, pero eso no pasó.



“Él realmente necesita cambiar algo mentalmente. Tiene que hacer algo con su motivación para volver a elevar su nivel. Ya lo conozco bien por nuestra colaboración en Quick-Step y también lo ayudé con su cambio al UAE, pero realmente necesita cambiar su enfoque”, dijo Joxean Matxin, su mentor, el hombre que lo llevó a Europa.



Gaviria tiene, ahora, una nueva oportunidad, esta vez con el equipo Movistar, con el que espera volver a ser el corredor ganador de años anteriores.

