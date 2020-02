Fernando Gaviria, favorito para ganar la primera etapa del UAE Tour

El colombiano Fernando Gaviria será uno de los favoritos para imponerse en la primera etapa del UAE Tour, que se llevará a cabo este domingo sobre 148 kilómetros.

La carrera marca la pauta por el regreso a la competición del británico Chris Froome desde su caída hace 8 meses en el Dauphiné, el español Alejandro Valverde, campeón del Mundo en 2018 y el esloveno Tadej Pogaçar son los principales alicientes en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, única prueba del World Tour en Oriente Medio, que se disputa desde este domingo hasta el día 29.



Froome, seriamente lesionado aquel 12 de junio mientras reconocía el recorrido del prólogo del Dauphiné, con fracturas múltiples, vuelve a ponerse un dorsal en competición, hecho para muchos milagroso después de ver cómo el británico de origen keniano se estrellaba a 54 kms/hora contra un muro.



Recuperado y "entusiasmado", aunque con dudas sobre su estado físico real, Froome, cuatro veces ganador del Tour, aspira al quinto este año, e incluso a disputar el oro en los Juegos de Tokio.



Para ello tendrá que probar las primeras sensaciones en la prueba de los Emiratos. Su regreso será el foco de la prueba, que también atrae a otras estrellas del firmamento ciclista.



Alejandro Valverde, cerca de cumplir los 40 años, será el líder del Movistar en una carrera talismán para el murciano, ya que se impuso en 2018, en 2019 fue segundo y estrenó en la cima de Jefel Hafeet hace un año el maillot arcoíris de campeón mundial. Valverde, sin victorias aún esta temporada, lidera un grupo con veteranos y noveles.



A su lado estarán Dario Cataldo, José Joaquín Rojas, Héctor Carretero, Sergio Samitier, Albert Torres e Iñigo Elosegui. El capitán tendrá dos metas en Jebel Hefeet, dos opciones de volver a levantar los brazos.



Para ello habrá que marcar de cerca a la perla eslovena Tadej Pogacar, tercero en la Vuelta 2019 y reciente ganador de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. No serán los únicos referentes del Tour de los UAE que comienza en Dubai este domingo, ya que en la nómina de inscritos también figura el británico Adam Yates, con aspiraciones al frente del Mitchelton.



La lista de embaladores será completa ante una oportunidad razonable de que un velocista se lleve la ronda.



Gaviria llega después de un potente comienzo de temporada, con 3 victorias en la Vuelta a San Juan.



En la lucha estarán el australiano Caleb Ewan, ganador de 2 etapas en el Tour Down Under, el holandés Dylan Groenewegen, poseedor de etapas en los 3 últimos Tours de Francia y 2 recientes en la Comunidad Valenciana, el campeón de Irlanda Sam Bennett, con doblete en el presente curso y el alemán Pascal Ackermann, quien alzó los brazos en la Clásica de Almería.



Debutará como profesional en el Ineos el granadino Carlos Rodríguez, de 19 años, una de las joyas del futuro del ciclismo español formado en la cantera del Kometa, en la Fundación Alberto Contador. Será un Tour sin contrarreloj y sin la presencia del largo y tendido Jebel Jais.



La rampa de la presa de Hatta a superar el lunes, de 400 metros con una máxima pendiente del 17 por ciento, y un doble ascenso separado por 48 horas al tradicional Jebel Hafeet (martes 25 y jueves 27), serán los puntos clave de la prueba.



La primera etapa con salida y llegada en Dubai de 148 kilómetros por terreno bastante expuesto en Al Qudra y Lahbab, y la sexta del viernes, siempre bordeando la costa entre Al Ruwais y Al Mirfa, serán las más peligrosas en cuanto al viento.



El resto de días con perfil llano transcurren por carreteras urbanas.



Las etapas:

Día Etapa Recorrido Kms

23 1a Dubai-Dubai 148

24 2a Hatta-Hatta Dam 168

25 3a Al Qudra-Jebel Hafeet 184

26 4a Dubai-Dubai 173

27 5a Al Ain-Jebel Hafeet 162

28 6a Al Ruwais-Al Mirfa 158

29 7a Al Maaryah-Abu Dabi



Últimos ganadores:

2019: Primoz Roglic (SLO) 2028: Alejandro Valverde (ESP) 2017: Rui Costa (POR) 2016: Tanel Kangert (EST) 2025: Esteban Chaves (COL).



