Fernando Gaviria no ha dado la talla en los últimos años, no es el mismo corredor que arrasaba en los embalajes desde el 2015 cuando comenzó a ganar en Argentina y hoy todo indica que saldrá del equipo UAE Emirates.

Gaviria, que despuntó ganando en el Giro den Italia, luego triunfó y fue líder parcial en el Tour de Francia, busca nuevos horizontes, pues el grupo árabe no le renovaría el contrato.



(Piqué y Shakira: revelan algunas intimidades de Clara Chía Marti)

(James Rodríguez ya tendría técnico en Olympiacos: Michel)

A España



El embalador antioqueño no ha tenido la misma punta de velocidad con la que se cansó de ganar en el Quick-Step y en el UAE no ha podido brillar.



Ahora, mira para otros horizontes y aunque todavía tiene cartel, pues no son muchas las opciones que tiene de cambio.



En Europa se habla de la opción de recalar en el Movistar, pero no es una información confirmada, aunque puede tener algo de verdad.



A Fernando Gaviria le podría venir bien un cambio, pero el equipo Movistar no es un especialista en montar embalajes y obtener victorias en los últimos 200 metros de las etapas llanas.



(James Rodríguez: Michel sería su nuevo DT, el de la tocata al 'Pibe', video)

(Matías Mier y Melissa Martínez: ¿prueba reina de su separación? Video)



Deportes