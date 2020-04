Fernando Gaviria y sus primeras palabras, tras regresar a Colombia

El ciclista Fernando Gaviria regresó al país el miércoles pasado proveniente de Emiratos Árabes, con 55 compatriotas más, a bordo de un avión en el que además venían ayudas humanitarias para seguir la lucha contra el coronavirus.

Gaviria, que fue uno de los contagiados por el virus en pleno UAE Tour, prueba que tuvo que se terminada a falta de dos etapas por el brote de varios integrantes de la caravana, envió un sentido mensaje.



"Me gustaría agradecer al gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, al presidente Matar de nuestro equipo y a todo el @uae_team_emirates por su apoyo. Ha sido un período difícil, pero he recibido el mejor tratamiento y atención médica del mundo", escribió Fernando Gaviria en sus redes sociales.



Y agregó: "Estoy feliz de poder regresar a casa y volver a abrazar a mis seres queridos, siendo consciente al mismo tiempo de que esta pandemia todavía está entre nosotros y que no se puede bajar la guardia".



La semana pasada, Fernando Gaviria fue dado de alta, tras dar negativo en tres ocasiones en los exámenes de coronavirus.



"Mi esperanza es volver a la normalidad y las competiciones lo antes posible.

Hasta entonces, sigan las instrucciones de sus gobiernos para tratar de limitar la propagación del virus", señaló el ciclista de 26 años.





Deportes