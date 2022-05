Fernando Gaviria no logra encontrarse en el Giro de Italia. Luego de su reacción de rabia en la etapa cinco, tras no poder quedarse con el liderato de la jornada, este jueves, en el recorrido de 192 kilómetros por la península italiana, Gaviria volvió a ser protagonista por su 'calentura' después de no tener éxito alguno en el embalaje final.

Según se vio en la transmisión de la carrera, Gaviria se fue encima de los corredores del DSM tras verse solo en el desenlace del día. Por ese motivo, fue relegado al último lugar en la clasificación de la etapa como sanción.



(Puede leer: Caso Byron Castillo: el futbolista de Ecuador que confesó ser colombiano).

La 'arrinconada' de Gaviria

Más noticias

DEPORTES