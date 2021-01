Entrevista: Fernando Gaviria habló de todo, duro y de frente

Fernando Gaviria Rendón tiene claro que este 2021 debe ser un desquite de lo que le ha pasado en las últimas dos temporadas, en las que no ha podido cumplir sus metas, redondear un año casi que perfecto.

En una grande no gana desde aquel 13 de mayo del 2019, cuando por descalificación de Elia Viviani se impuso en una etapa del Giro de Italia, pero de ahí para adelante en los grandes compromisos ha quedado en deuda. Y él lo reconoce.



No ha sido ese corredor que imponía su ley en los últimos 200 metros cuando hacía parte del Quick-Step, equipo que lo lanzó al estrellato, pero no es que la batería se le haya acabado, el tema es que no ha vuelto a encontrar ese golpe de pedal que se requiere para obtener victorias.



Gaviria fue el amo y señor de los embalajes del Giro de Italia en el 2017, un año después se estrenó en el Tour de Francia, se impuso en dos jornadas y fue líder, pero los últimos años no han sido los mejores para el corredor del UAE Emirates, de 26 años y que ajusta 46 triunfos en su carrera deportiva.



El 2020 fue para olvidar. Dos veces se contagió por el nuevo coronavirus. Fue uno de los positivos cuando la pandemia despuntó en Emiratos Árabes en pleno arranque de

temporada en el UAE Tour.

Fernando Gaviria Foto: Prensa UAE Team Emirates





Luego se recuperó, fue al Giro, no le funcionó la carga y en octubre, otra vez, dio positivo al covid-19.



Sin embargo, al término de ese año difícil, Gaviria fue el ciclista colombiano con más victorias, al lado de Jhonatan Restrepo, con seis.



Se vio ganador en tres etapas de la Vuelta a San Juan, obtuvo un triunfo parcial en la Vuelta a Burgos, se impuso en el Tour de Limousin y el Giro de la Toscana, pero se fue en blanco en el Giro de Italia, su principal objetivo.



El 2021 pinta bien para él, al menos eso se le nota cuando habla, con la misma tranquilidad de siempre, pero en sus palabras se lo ve confiado y con el ánimo arriba.

Habló con EL TIEMPO unos minutos, tiempo en el que analizó lo que será la temporada, contó sus grandes objetivos.



Esa tranquilidad nace porque ya está vacunado contra el nuevo coronavirus en una jornada a la que fue sometido el plantel del UAE Emirates, el primer equipo del ciclismo en el mundo en hacerlo. Gaviria, al lado de sus compatriotas Cristian Muñoz, Juan Sebastián Molano y Andrés Ardila están vacunados y sin problemas para afrontar la temporada.



“Estuve demasiado tranquilo. Todo el mundo lo va a tener que hacer, porque es algo que se va a volver muy global. Le agradezco el equipo de tenerla antes de tiempo y saber qué efectos puede traer para decirle a mi familia”, contó Gaviria, tras vivir la experiencia el día de la vacunación.



Hoy, es un pedalista que va de frente y no se esconde al decir que el año pasado pudo ser mejor y que en esta nueva temporada quiere volver a sentirse tan ganador como en el 2017.



¿Qué analiza de su participación en el Giro?

Faltan muchas carreras, mucho calendario antes de afrontar este reto, pero en esa parte que falta pues hay que afrontar todo con mucho profesionalismo. Comenzamos el año compitiendo en el UAE Tour y luego vienen otras pruebas. La preparación estará complicada, pero lo haremos para intentar llegar en la mejor forma posible.



¿Qué objetivos tiene en esa competencia?

El Giro es una carrera que conozco muy bien. Quiero volver a ganar la camiseta ciclamino, la que obtuve en el 2017, pues es uno de los máximos títulos que puedes alcanzar como embalador.



¿Y qué ha pensado en el tema de correr las clásicas?

Tenemos el UAE Tour, que es importante porque es la carrera local, clave para el equipo. Luego iremos a Tirreno Adriático y San Remo. Las clásicas en el norte, no sé todavía cuáles hacer, pero eso es antes del Giro y ya lo analizaremos.

¿El Mundial está dentro de sus opciones?

No he analizado el calendario después del Giro, así que el tema Mundial no lo he tocado.



¿Ha sentido mejoría con comparación al momento del 2020?

Me he sentido en muy buena condición. Fue muy bueno hacer el campo de entrenamientos aquí en los Emiratos Árabes Unidos y no tener que ir en este momento a Europa, pues está haciendo mucho frío y aquí hemos podido realizar todos nuestros entrenamientos sin problemas.



¿Por qué no ir al Tour de Francia?

Es normal que el equipo no piense para nada en los embaladores para el Tour, porque debe defender el título con Tadej (Pogacar). El equipo irá muy fuerte y esperemos que puedan repetir la gran actuación del año pasado.



¿En qué se diferencia la preparación de este año con los anteriores?

Que lo hice como cuando era un niño, cuando entrenaba con mi papá. Él me decía qué hacer, queríamos probar algo diferente y nos ha ido funcionando.

At long last, our Training Camp is officially underway!



We had the pleasure of visiting @emirates Group Headquarters in Dubai today. ✈️ 🇦🇪#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/VPOozyKqrp — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) January 7, 2021



¿Fue un año perdido?

No es un año perdido por los problemas de salud, pero no fue una buena temporada. Los resultados pudieron haber sido mucho mejores, eso lo tengo claro.



¿Lo perjudicó alguna secuela que le dejó el nuevo coronavirus?

Tuve una revisión en noviembre con unos médicos, con cardiólogos y me hice todos los exámenes respectivos, todo apareció normal. Solo como si hubiese tenido una gripa, algo viejo, del covid no me quedaron secuelas y eso fue un punto a favor.



¿Eso afectó su rendimiento?

No lo sabría decir, no tengo claro eso y no lo hemos analizado.



¿Qué opina sobre el debate que hay sobre la seguridad en los embalajes?

Siempre han sido peligrosos. Uno ve videos de años anteriores y es lo mismo. El tema pasa por lo que ocurrió en la Vuelta a Polonia con Fabio Jakobsen. Hoy vamos muy rápido y no tenemos conciencia de que nos podemos hacer daño. Nos tanto la culpa de la organización, sino de todos nosotros también.



¿Cómo se podrían evitar esos accidentes?

Nosotros podemos ir con más cuidado, frenar un poco antes, pero cuando uno quiere ganar se cierran los ojos y ahí ocurren los accidentes.



La polémica no para..

Los accidente en la vida nunca son buenos, porque uno puede quedar ahí, involucrado o un amigo tuyo. Los embalajes son mucho más limpios hoy que en los años pasados.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel​