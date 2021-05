¿Enojado Gaviria? Así se refirió al incidente en el Giro

Tim Merlier se impuso en la segunda etapa del Giro de Italia, disputada este domingo en la segunda etapa disputada entre Stupinigi y Novara, de 179 kilómetros, mientras que el local Filippo Ganna conservó el liderato de la competencia y Egan Bernal terminó en el grupo, y Fernando Gaviria no pudo hacer el embalaje limpio. ¿Por qué?

Resulta que Gaviria venía por el lado derecho de las vallas, pero al final no pudo embalar, se fue contra los muros y casi se cae.



"Son situaciones de carrera, pasan y hay que seguir intentando. Nos sentimos bien en la etapa, teníamos la confianza que lo podíamos a hacer bien", dijo Gaviria.



Y agregó: "Me fui contra las vallas. Hay que analizar qué podemos mejorar.

Pudo haber sido peor, no nos caímos. No hay nada qué lamentar y lo volveremos a intentar.



Lo cierto es que el velocista colombiano pierde el impulso en el cierre, cuando se encuentra con el italiano Elia Viviani, luego, se ve que se va contra las vallas cerrado por JuanMolano, que no lo ve y no tiene culpa de lo que pasó.



"No me caí, lo que pasó es algo normal. Esperar mañana a ver si lo intentamos. Me he sentido bien durante el día y estamos contentos con la forma", sentenció.





