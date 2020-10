Otra vez: Gaviria dio positivo para covid-19 y quedó fuera del Giro

El ciclista colombiano del equipo UAE Emirates Fernando Gaviria dio positivo al covid-19, tras los test realizados el lunes 19 de octubre en la segunda jornada del Giro de Italia y tuvo que dejar la carrera, informó su equipo en la mañana de este 20 de octubre.

"Gaviria fue inmediatamente aislado tras el resultado del test. Se siente bien y es completamente asintomático", señaló UAE Emirates en un comunicado.



Él era una de las mejores cartas que tenía Colombia en el Giro de Italia de este año, pues muchas otras figuras nacionales no compitieron. Sin embargo, su desempeño no estaba siendo el mejor en comparación a otras de sus apariciones.



En varias oportunidades ha llegado lejos de los favoritos y no ha podido competir en los embalajes. Al día de hoy, ya se encontraba a casi dos horas del líder en la general. Se cayó en la etapa 10 y, ahora, quedará por fuera de la competencia, que en otras ocasiones le entregó varias alegrías.



De hecho, en la edición del 2017 de esta carrera, Gaviria llegó a ganar en cuatro jornadas distintas e incluso se alzó con la camiseta de puntos. Pero este año ha sido difícil para el corredor que ya se había contagiado con el virus.



En marzo se conoció que había dado positivo durante el UAE Tour y desarrolló varios síntomas de covid-19 y debió someterse a un tratamiento en que se extendió por cerca de 20 días en un hospital.



Después de esto, logró regresar a Colombia en un vuelo humanitario. Y, aunque se recuperó por completo, no participó en la última edición del Tour de Francia, que sí contó con la aparición de otras superestrellas del ciclismo colombianos.



Por lo pronto, en su segundo encuentro con el virus, Gaviria parece no mostrar mayores complicaciones.

Además de él, los organizadores del Giro de Italia también señalaron que uno de los integrantes del equipo técnico del conjunto AG2R La Mondiale también dio positivo para el virus, por lo que también deberá entrar en aislamiento.

