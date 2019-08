Gaviria volverá a tener a su punta de lanza para los embalajes

Uno de los corredores líderes más respetados del pelotón usará la camiseta de los Emiratos Árabes Unidos Team Emirates la próxima temporada: el campeón nacional argentino Maximiliano Richeze firmó un acuerdo para correr desde 2020 con el equipo emiratí. El colombiano Fernando Gaviria volverá a tener a su mejor lanzador.

Nacido en Bella Vista (Argentina) en 1983, como profesional (desde 2006) Richeze ha podido forjar una carrera no solo como un velocista ganador, sino, especialmente en los últimos años, como un hombre perfecto para los mejores velocistas del mundo. equipos en los que ha corrido.



El gerente general Joxean Matxin no tiene dudas sobre las cualidades de Richeze: “Con los años, Richeze se vuelve cada vez más importante para los equipos en los que corre, posee la combinación perfecta de habilidad y fuerza en la bicicleta con experiencia e inteligencia. No tengo dudas cuando digo que él es el mejor líder del mundo, y entrará en nuestro tren de embalaje como el último hombre para Gaviria, ya que la pareja ya está acostumbrada a trabajar juntos ".



El argentino mostró su felicidad de volver a trabajar con Gaviria, un ciclista al que le ha servido muchas victorias.



Debido a que es una gran motivación volver a luchar junto a Gaviria e intentar volver a ganar juntos: "Gaviria es más que un compañero de equipo, es un gran amigo y tengo muchas ganas de volver a trabajar juntos con él".



