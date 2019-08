Gaviria debuta en la Vuelta a España para salvar la temporada

No es el mejor año de Fernando Gaviria, pero el colombiano tiene una buena oportunidad de obtener victorias en la Vuelta a España desde este sábado. No conoce la carrera. Hace su debut y llega con la idea de luchar por los triunfos parciales.

En este 2019, las enfermedades y las lesiones lo han alejado de los triunfos. Lleva 4 victorias en la temporada: dos etapas en la Vuelta a San Juan, una en el UAE Tour y una jornada en el Giro de Italia, tras la descalificación del italiano Elia Viviani.



Llega a la ronda ibérica con 42 días de competencia y 6.579 kilómetros en sus piernas. La Vuelta es la única grande que le falta por correr. Ya estuvo en el Giro del 2017, en el que ganó cuatro etapas, fue líder y se quedó con la camiseta del más regular de la carrera.



El año pasado se estrenó en el Tour de Francia con dos victorias parciales y lució la camiseta amarilla de líder por un día. En el 2019 volvió al Giro, pero un problema en su rodilla izquierda lo obligó a abandonar la prueba, entró en recuperación y reapareció el pasado 3 de agosto en la Vuelta a Polonia, en la que fue dos veces segundo en los embalajes de las primeras fracciones.



En el 2018 decidió irse del Quick-Step, equipo en el que se estrenó en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo del mundo, y allí fue la gran revelación del embalaje.

Fernando Gaviria. Foto: Tomado de twitter @fndogaviria

Su llegada al UAE Emirates estuvo precedida de mucha expectativa, pero la salud no lo ha acompañado. Comenzó mal el año. Era una de las grandes figuras del Tour Colombia 2-1; una de las etapas de la carrera tenía como salida y llegada La Ceja, su población natal, pero no respondió en el embalaje. Al día siguiente, decidió no partir debido a una infección respiratoria. Fue tratado con antibióticos y en el UAE Tour volvió con victoria parcial.



Fernando Gaviria regresó al ciclismo de pista, luego de haber tomado la determinación de abandonarla, cuando fue cuarto en la prueba del ómnium en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.



Integró la Selección Colombia en el Torneo Internacional de Cali, obtuvo dos victorias en el ómnium y fue plata en la mádison. La idea de regresar es intentar clasificar a los Olímpicos de Tokio 2020, nada fácil, pero el seleccionador nacional de medio fondo, Cristiano Valoppi, cuenta con él. “No es fácil porque hemos perdido terreno al no competir en copas del mundo, pero estamos tratando de contar con Gaviria para buscar el cupo a Tokio 2020. Hemos dialogado con el equipo UAE Emirates en busca de ese aval para que pueda acompañarnos en busca de ese objetivo”, le dijo Valoppi a EL TIEMPO.

Fernando Gaviria saluda a Elia Viviani, en el embalaje de la tercera etapa del Giro. El italiano fue descalificado en la jornada y el ganador fue el colombiano., Foto: Prensa Giro de Italia

Gaviria preparó la Vuelta. Es una competencia inédita para él, pero hay que decir que siempre que se ha estrenado en una grande ha ganado: Giro del 2017 y en el Tour del 2018.



“Estoy feliz de debutar en una carrera importante como la Vuelta, el único gran tour en el que nunca he participado. No hay muchas etapas para los velocistas y tendremos que arriesgarnos cuando podamos, esto es lo que hace que la Vuelta sea aún más desafiante y estimulante”, declaró.



Tendrá fuertes rivales. El irlandés Sam Bennett es ágil, rápido y viene de ganar tres etapas en el BinckBank Tour. Además, obtuvo el triunfo en dos jornadas de la París-Niza. El esloveno Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) venció a Gaviria en la última edición de la Vuelta a Polonia. El alemán John Degenkolb será gran rival, aunque este año no le ha ido bien, solo figura un triunfo en el Tour de la Provence. Gaviria tiene en la Vuelta un buen chance para recuperar su camino ganador.



