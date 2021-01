Así vivieron ciclistas colombianos jornada de vacunación por covid-19

El mundo está contra la pared. El nuevo coronavirus sigue cobrando infectados y víctimas y el planeta trata de sacar la cabeza ante las devastadoras cifras que dan terror. La vacuna parece ser el camino para que la pandemia ceda y el ciclismo trata de ganarle la etapa con el golpe de riñón.

UAE Emirates es el equipo del campeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar, y de los colombianos Juan Sebastián Molano, Cristian Muñoz, Andrés Ardila y Fernando Gaviria, conjunto que se convirtió en el primero del Wold Tour en vacunar a todo el plantel contra la enfermedad que ha causado estragos.



Le puede interesar: ('Supermán' López ya tiene la ruta señalada: correrá dos grandes)



Los ciclistas colombianos le relataron a EL TIEMPO cómo se vivió la jornada, qué pensaban antes de la vacuna y lo que analizan hoy, cuando están cerca de recibir la segunda dosis.



“La verdad es que uno piensa muchas cosas. Yo tenía ansiedad de tenerla, porque es importante estar vacunados con todo lo que pasa con el virus. Algunos tuvieron algunas reacciones, otros no. Algunos sentían miedo, pero eso es normal porque es una nueva experiencia”, contó Molano, quien acompañará este año a Gaviria en el Giro de Italia.



Y agregó: “Ya tenemos la primera dosis y vamos por la segunda. Es un privilegio y estamos felices de tenerla. Pocos colombianos han tenido esa opción de vacunarse y eso nos da la oportunidad de agradecerles a los patrocinadores y a los Emiratos. Hoy en día el mundo está en ese camino y nosotros ya la tenemos”.

Me dio miedo. Se escuchaban muchos rumores de las reacciones al ponérsela FACEBOOK

TWITTER



El tolimense Ardila también se sometió a la prueba. Cuenta que el equipo les habló de la necesidad de vacunarse para evitar dolores de cabeza más adelante y aunque sintió algún temor, hoy señala que pasó la prueba y que se siente tranquilo.



“Me dio miedo. Se escuchaban muchos rumores de las reacciones al ponérsela. Pero uno debe hacerlo para estar tranquilo. Con todo lo que ha pasado con este virus, pues lo hice. Eso nos da la confianza para ir en el grupo, para entrenar bien y afrontar las carreras. El tema no es fácil, pero el equipo nos dio esa opción y la aprovechamos”, contó Ardila.



Molano, Ardila y Muñoz fueron separados del grupo en la pasada Vuelta a Burgos, cuando estuvieron en contacto con Sergio Luis Henao, qué hacía parte del conjunto, y quien resultó positivos al examen de la covid-19.



“No tuve ninguna reacción, menos mal. Simplemente me dolió el brazo, más del chuzón que otra cosa. Pero el grupo reaccionó bien, a algunos les dio dolor de cabeza, pero no fue nada delicado. Ya estamos todos bien y listos para recibir la segunda dosis y estar tranquilos”, comenzó el corredor de 21 años.



Gaviria era uno de los ciclistas más tranquilos por recibir su vacuna. El pedalista colombiano dio positivo a la covid-19 el año pasado en el UAE Tour, en el arranque de la temporada, y en octubre se conoció de su segundo contagio.



“Estuve demasiado tranquilo. Todo el mundo lo va a tener qué hacer, porque es algo que se va a volver muy global. Le agradezco el equipo de tenerla antes de tiempo”, afirmó Gaviria, que este año tomará parte en el Giro de Italia, prueba que será su principal reto.



Para el ciclista antioqueño de 26 años, el tema es importante porque le pudo contar a su familia lo que vivió ese día.



“Lo clave es saber qué efecto trae, qué se siente, pero la verdad yo no tuve reacciones. Contarles a mis familiares ha sido lo más interesante”, agregó.



Gaviria, quien el año pasado, al lao de Jhonatan Restrepo, fueron los dos colombianos con más victorias en ese difícil 2020, relató que si bien se vivió ansiedad y había muchos interrogantes antes de la jornada de vacunación, hoy todo el grupo está tranquilo.



“Se hablaba de las reacciones que se podían tener, pero ninguno de nosotros las tuvo. Fuimos 50 personas y no las hubo. Esto es un privilegio, mucha gente en el mundo no se ha vacunado. Los ciclistas hemos entrenado bien, hacemos las actividades normales. La verdad es que fue leve la reacción que se tuvo, que se sintió, un malestar en algunos”, indicó.



El UAE Emirates afrontará la primera gran carrera del calendario World Tour del 21 al 27 de febrero, en UAE Tur, la prueba de casa, en la que Gaviria tratará de ser el mejor anfitrión con triunfos al embalaje y ya con la seguridad de estar vacunados contra la covid-19, la que superó el año pasado dos veces.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel